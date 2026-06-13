La Aemet avisa de un cambio en Canarias este sábado: rachas muy fuertes de viento y hasta 30 grados

La previsión meteorológica para este sábado indica que estará nuboso en el norte, sobre todo en la mañana, mientras en el resto se mantendrá despejado, salvo algún intervalo en el sur en la madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general, salvo ligeros descensos en zonas de interior, sobre todo en medianías. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará entre flojo y moderado del norte, intensificándose por la tarde en zonas bajas del extremo noroeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres, soplará flojo del oeste, salvo en altas cumbres, donde será fuerte del suroeste con probables rachas muy fuertes.
En la provincia de Las Palmas para este sábado, 13 de junio de 2026, indica que estará nuboso en el norte de Gran Canaria por debajo de los 500-700 metros, tendiendo a abrir amplios claros durante la tarde, mientras que en el resto de zonas habrá cielo despejado con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos durante la madrugada y por la noche en la mitad norte y los litorales, tendiendo a poco nuboso durante el día, estando en el resto de zonas poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo por ligeros a moderados descensos de las máximas en zonas de interior, especialmente en las del norte. Se podrá alcanzar localmente los 30 grados en medianías y cumbres orientadas al sur. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará entre flojo y moderado del norte, intensificándose por la tarde en zonas bajas del oeste y sureste, cuando no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.