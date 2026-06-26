Torres traslada su preocupación por Venezuela: “Entre los 90 españoles desaparecidos hay canarios”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado este viernes su preocupación por la situación que se vive en Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país y ha confirmado que hay 90 personas españolas desaparecidas y dos fallecidas.
Torres ha señalado que entre los desaparecidos hay también canarios y canarias, en una tragedia que golpea de forma directa al Archipiélago por los estrechos vínculos históricos, familiares y emocionales que unen a Canarias con Venezuela.
“Como canario, conozco a personas que están desaparecidas”, ha afirmado el ministro, visiblemente afectado por la situación. Torres ha reconocido que está viviendo estas horas con especial preocupación por la dimensión humana de la catástrofe y por la incertidumbre que sufren muchas familias.
El dirigente canario ha explicado que mantiene contacto con representantes del Gobierno de España en Caracas y ha descrito un escenario de “muchísima incertidumbre y desconcierto” tras los seísmos. En ese contexto, ha querido enviar un mensaje de apoyo a la población venezolana y a los españoles afectados.
“Todo mi apoyo en estos dificilísimos momentos”, ha expresado. Torres también ha apelado al profundo vínculo entre ambos territorios. “Estos terremotos se han sentido en el corazón de Canarias”, ha señalado, antes de recordar el peso simbólico que Venezuela tiene para miles de familias isleñas.
“Venezuela es nuestra octava isla, que ahora viene a ser nuestra novena isla”, afirmó el ministro, en referencia al histórico vínculo migratorio entre Canarias y el país latinoamericano.
Las declaraciones de Ángel Víctor Torres llegan en una jornada marcada por la movilización de equipos de emergencia y por la preocupación de las familias que intentan contactar con sus allegados en Venezuela. España ha activado recursos para colaborar en las labores de rescate y asistencia, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre las personas afectadas.
El ministro insistió en la necesidad de mantener la precaución ante una situación todavía cambiante y trasladó un mensaje de solidaridad a todos los afectados. “Estamos y estaremos siempre a su lado”, subrayó.