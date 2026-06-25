Se desconoce el paradero de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

Se desconoce el paradero de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara Noda, más conocida como Chabela, según informa Radio Televisión Canaria.
Descendiente de canarios, Chabela residía en La Guaira, la zona más devastada tras los dos terremotos, en un edificio muy afectado y que ha quedado reducido a escombros. Desde que se ha producido el suceso, ni su familia ni el Gobierno de Canarias ni amigos no han podido contactar con ella.
Sus datos aparecen en una web ciudadana donde se centraliza la búsqueda de personas que no han podido ser localizada por sus familiares o amigos, sin embargo, hay que mantener la cautela, ya que no hay confirmación oficial de su desaparición.
Chabela tiene más de 26 años de trayectoria de trabajo social, vocación de servicio y compromiso con la solidaridad, el respeto, la humanidad y la acción social de la comunidad canaria y española en Venezuela, una vocación que se consolidó con la tragedia de Vargas en 1999.
Jara fue reelegida en mayo presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) donde trabajaba junto a su equipo en defensa de los derechos de los españoles residentes en Venezuela, las ayudas de asistencia sanitaria agilizando sus operaciones y tratamientos, así como la entrega de tarjetas de alimentos y medicamentos o las pensiones.