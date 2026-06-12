Un incidente en el avión dificulta el despegue del papa León XIV de Tenerife

Un problema técnico en el avión de Iberia en el que viajaba el papa León XIV ha impedido este viernes el despegue previsto desde el aeropuerto Tenerife Norte rumbo a Roma, provocando un retraso de más de una hora en la salida del pontífice.
Según la información disponible, el incidente se produjo cuando el Santo Padre ya se encontraba a bordo de la aeronave. Tras detectarse la incidencia técnica, el papa descendió del avión acompañado por el rey Felipe VI, que también se encontraba en el dispositivo de despedida.
El papa León XIV permanece a la espera de retomar el vuelo
El pontífice permanece por el momento a la espera de que se resuelva el problema técnico para poder retomar el despegue con destino a la capital italiana. El retraso supera ya la hora, mientras los equipos técnicos trabajan para determinar si la aeronave puede continuar con el vuelo previsto o si será necesaria una solución alternativa.
El incidente se ha producido en el marco de la salida del papa León XIV de Tenerife tras su visita a la Isla, en una jornada marcada por un amplio dispositivo institucional y de seguridad.
Por ahora, no han trascendido más detalles sobre el alcance de la avería ni sobre la nueva hora estimada de salida del avión.