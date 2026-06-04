Una gala con 800 invitados rememorará los 60 años de actividad del CIT Sur

El Centro de Iniciativas y Turismo de la Comarca Sur de Tenerife (CIT Sur), asociación que integra a particulares, empresas y organismos para promover el progreso en la zona meridional de la Isla, cumple 60 años y lo celebrará con una gala en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos el viernes 3 de julio a las 20.00 horas.
El acto reunirá a 800 invitados y en él se rendirá homenaje a las empresas, entidades y profesionales que han impulsado el crecimiento turístico de la comarca sur e incluirá la proyección de un documental que mostrará la evolución del Sur en su conjunto, pero también en cada municipio.
Sesenta años después de la histórica reunión fundacional que se celebró en 1966 en el hotel Médano, el actual presidente del CIT Sur, Rafael Dolado, subraya el decisivo papel que jugaron “quienes imaginaron desarrollo donde otros solo veían un paisaje árido y quienes apostaron por la planificación, la profesionalización y la promoción turística como ejes de progreso”.
Próximos desafíos
Además, avanza que la gala pondrá el acento no solo en el pasado, sino que analizará la situación actual de la comarca y proyectará los desafíos a corto, medio y largo plazo como destino de “calidad, sostenibilidad y prestigio”.
Asimismo, Dolado destaca el “reposicionamiento” del CIT Sur con un nuevo plan estratégico para “reafirmar su compromiso con un modelo turístico sostenible, competitivo y de excelencia, alianeado con las nuevas tendencias del mercado y con la necesidad de preservar la identidad, el entorno y la calidad de vida del territorio”.
La entidad sureña ampliará los servicios de asesoramiento que presta a sus asociados y reforzará su labor de formación y apoyo empresarial. Además, emprenderá misiones comerciales a otros destinos nacionales e internacionales, según adelantó su presidente.
Acciones todo el año
El CIT Sur celebra diversas actividades a lo largo del año que han calado entre la población sureña, entre ellas el histórico programa Amabilidad, turismo, tu futuro con los colegios e institutos.
También agasaja a los turistas más fieles que eligen el Sur desde hace décadas para sus vacaciones, contribuye a visivilizar el Día Mundial del Turismo, así como el Día de Canarias, en el aeropuerto Reina Sofía y presta apoyo en las principales fiestas de los municipios.