El CIT Sur entrega sus Gánigos 2025, que distinguen el talento y esfuerzo de la comarca

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) del Sur entregó sus premios Gánigo 2025 en una emotiva gala celebrada el pasado viernes en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos y que acogió a una destacada representación institucional, política, social y empresarial de la comarca.
Se entregaron un total de 18 galardones (nueve de ellos concedidos por los ayuntamientos sureños) a personas, entidades y colectivos en diversos sectores, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al desarrollo económico y social de la comarca.
El momento estelar de la noche lo protagonizó el empresario Pedro Luis Cobiella al recibir el Premio Honorífico de la organización. A sus 88 años, el fundador de Hospiten se emocionó en el escenario al contemplar cómo todo el auditorio, incluida la mesa presidencial y los galardonados, se ponía en pie para tributarle la ovación más larga de la noche en reconocimiento a su trayectoria.
DIARIO DE AVISOS recibió la distinción en el sector de la Comunicación por “ejercer un periodismo que va más allá de la noticia, que escucha, conecta y da voz a la realidad social, cultural y económica de Tenerife”, según el acta emitida por la Junta Directiva del CIT Sur, en la que se destaca “la forma de comunicar” del Decano de la prensa en Canarias “comprometida con la verdad y con la comunicación, lo que contribuye a fortalecer los lazos entre instituciones, ciudadanía y territorio”.
Juan Carlos Mateu, codirector de DIARIO DE AVISOS, agradeció el premio y subrayó el vínculo del periódico con el sur tinerfeño desde que abrió su primera delegación hace casi 50 años. “Este galardón nos hace mucha ilusión porque es un premio del Sur, y nosotros presumimos de ser el periódico del Sur y, como indica el acta, tratamos de informar más allá de la noticia”, subrayó.
Además, remarcó el compromiso diario del Decano con la sociedad y la verdad: “Siempre nos encontrarán en todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente de esta zona de la Isla, y criticaremos todo aquello que vaya en sentido contrario a los intereses mayoritarios del sur tinerfeño”.
También resultaron premiados Paradise Park Fun Lifestyle Hotel, Quesería El Isorano, Boutique Oliver, Restaurante Donaire GF Victoria, Escuela de Vela Los Cristianos y la comunidad de vecinos Miraverde. Además del Premio Honorífico para el empresario Pedro Luis Cobiella, recibió una distinción especial el Aqualand Costa Adeje, el parque acuático que se dio a conocer hace 40 años con la imagen de un grifo abierto suspendido en el aire bajo el nombre de Octopus.
Por su parte, los ayuntamientos de la comarca entregaron el símbolo de la vasija de barro prehispánica a la Asociación Don Bosco (Adeje), el pueblo de Icor (Arico), Bat4all barco accesible Tenerife (Arona), Ceo Guajara (Fasnia), Escuela de Juego del Palo (Granadilla de Abona), Grupo Municipal Sámara (Guía de Isora), Ferretería Tamaide (San Miguel de Abona), Centro Alfarería de Arguayo (Santiago del Teide) y Fuente Alta Trail (Vilaflor de Chasna).
Todos ellos simbolizan, como reconoce el CIT Sur, un trabajo ejemplar, basado en el esfuerzo y el talento, que contribuye a proyectar una imagen positiva del Sur.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, felicitó a los premiados y animó a los asistentes al acto a “proteger” y sobre todo “defender” el Sur, mientras que el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó la importancia de trabajar por la excelencia como vía más directa para conseguir objetivos. Por su parte, el presidente de CIT Sur, Rafael Dolado, subrayó la labor de la organización así como la evolución de la zona meridional de la Isla, y recordó que en 2026 se cumplirán 60 años de la constitución del CIT Sur.
La nota musical del acto la pusieron la soprano Sally Li, que emocionó al público con una espectacular actuación que incluyó las canciones ‘One moment in time’ y Can´t take my eyes off you’, y el violinista Marcos Depetris, que también se ganó al auditorio con la interpretación del tema ‘Viva la vida’, de Coldplay.
La gala, a la que asistieron los alcaldes de Arona, San Miguel de Abona, Fasnia y Arico, además de concejales de todos los ayuntamientos sureños, concluyó con una sorpresa final: la entrega de un gánigo especial para la esposa del presidente del CIT Sur, por apoyar de forma “constante, día tras día y en silencio durante una década de liderazgo” la labor de la organización, según destacó Jesús Oramas, miembro de la Junta Directiva. Un reconocimiento que volvió a poner en pie al Infanta Leonor entre aplausos y que supuso el broche final a un acto cálido y ameno.