Venezuela avanza en la recuperación de infraestructuras y servicios básicos en las zonas afectadas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer la creación de una comisión especial para analizar la habitabilidad y el estado de las infraestructuras afectadas por los potentes terremotos que han dejado más de 1.700 muertos en el país caribeño.
A través de esta comisión, se implementará un sistema de clasificación por colores (verde, amarillo y rojo) para determinar el nivel de riesgo y el estado de cada inmueble. Además, según Rodríguez, esta medida no se limitará a las zonas residenciales, sino que también se extenderá a la infraestructura pública.
La presidenta hizo hincapié en la importancia de la “revisión especializada”, ya que, a menudo, “las señales externas de un edificio no necesariamente coinciden con la existencia o ausencia de un daño estructural profundo”.
Con esta medida, las autoridades buscan “dar respuesta al temor de los ciudadanos que aún dudan si regresar o no a sus hogares debido al impacto de los seísmos”.
Asimismo, informó de que en el Estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto, se ha restablecido el servicio eléctrico en un 75%, el suministro de agua en un 68% y la red vial en un 90%.
También señaló que, durante la jornada del domingo, los equipos de rescate han “recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores de búsqueda y rescate no se suspenden”.
La dirigente agradeció a los rescatistas de todo el país, a los Bomberos, a Protección Civil, a los cuerpos de seguridad ciudadana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las brigadas internacionales por su labor de salvamento y rescate.
Tras los sismos del 24 de junio, hemos creado e instaurado la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de viviendas e infraestructura general, incluyendo vialidad. También se instaló el Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios, para atender pic.twitter.com/6hQNUR6UqP— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026
Continúan las réplicas con un nuevo seísmo de magnitud 4,2
Las autoridades registraron ayer un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al este del estado de La Guaira, en el norte del país.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) indicó que posteriormente, se registró un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7.
Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira como en Caracas se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Desde el primero de los seísmos se han detectado más de 400 réplicas.