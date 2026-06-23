WhoMadeWho llega a Eólica 2026

El influyente trío danés, uno de los nombres más destacados de la electrónica global, actuará en Tenerife dentro de una programación que ya reúne a Jayda G, Motor City Drum Ensemble, TSHA, Horse Meat Disco, Dee Diggs, Octo Octa y Eris Drew.
WhoMadeWho será una de las grandes actuaciones de EÓLICA 2026. El trío danés se incorpora al Festival Internacional de Energías Renovables en uno de los momentos más relevantes de su trayectoria internacional, consolidado como una de las referencias mundiales de la electrónica contemporánea y de los directos que mejor han conectado la cultura club con la experiencia live.
Formado por Tomas Høffding, Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, el proyecto ha construido durante más de dos décadas una identidad única dentro de la escena electrónica internacional. Su capacidad para combinar producción electrónica, instrumentación en directo y sensibilidad melódica les ha permitido desarrollar un sonido propio que hoy ocupa un lugar central en los principales festivales y escenarios del mundo.
Durante los últimos años, WhoMadeWho se ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la electrónica global gracias a una propuesta artística capaz de conectar el universo club, la experimentación sonora y la emoción de la música en vivo. Un recorrido que les ha llevado a colaborar con algunos de los proyectos más relevantes de la escena electrónica contemporánea y a conquistar públicos de todo el mundo.
Habituales de escenarios como Coachella, Burning Man, Roskilde o Tomorrowland, y protagonistas de algunas de las actuaciones más celebradas de Cercle, WhoMadeWho se ha consolidado como una de las propuestas más respetadas y demandadas del circuito internacional.
Su incorporación refuerza una programación que ya cuenta con artistas fundamentales para entender la electrónica actual como Jayda G, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), TSHA, Horse Meat Disco, Dee Diggs, Eris Drew, Octo Octa, Victor Ruiz, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Rainer Trüby o Vive La Fête, configurando una de las propuestas más diversas y singulares del panorama nacional.
Con la confirmación de WhoMadeWho, EÓLICA continúa construyendo una edición que reunirá en Tenerife algunas de las propuestas más influyentes de la electrónica internacional, conectando diferentes generaciones, escenas y sensibilidades musicales en un entorno único.
EÓLICA 2026 se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), en Tenerife.
Con una trayectoria iniciada en 2003 y nueve ediciones celebradas, EÓLICA fue pionero en la integración de cultura y sostenibilidad, convirtiéndose en el primer festival español reconocido con el Greener Festival Award. Las entradas para EÓLICA 2026 ya están disponibles a través de Entradas.com y de la web oficial del festival.
EÓLICA 2026 cuenta con la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables), Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo de Tenerife, Fred. Olsen, Binter, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love the World y Autoridad Portuaria.