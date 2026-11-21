La Fundación CajaCanarias estrena la programación del ciclo de conciertos conmemorativos por el 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, organizado junto al Real Casino de Tenerife, en la isla de La Palma. El primer recital, protagonizado por el barítono Ferran Albrich y la pianista Victoria Guerrero, tiene lugar esta noche de sábado (20.00 horas) en el espacio cultural de la fundación en la capital palmera, con entrada libre hasta completar el aforo.
El dúo propone un recorrido en torno a la figura del compositor a través de las afinidades artísticas que configuraron su universo creativo. Lejos de entender su obra como un fenómeno aislado, el programa sitúa a Falla en el centro de una red de influencias estéticas que resultan fundamentales para comprender su lenguaje.
El programa reúne obras de Joan María Thomas, Paul Dukas, Maurice Ravel, Enrique Granados, Federico García Lorca y Ernesto Halffter, con piezas que transitan entre la canción culta y el folclore, desde los versos de Lope de Vega, Jorge Manrique y Garcilaso de la Vega hasta las canciones populares recopiladas por Lorca. Un repertorio que permite acercarse a la riqueza y diversidad de la creación musical española de este periodo, en diálogo con el universo de Manuel de Falla.
El ciclo permitirá al público palmero explorar la riqueza artística del compositor gaditano desde diversas perspectivas interpretativas con diferentes formaciones y solistas. La programación contará también con la participación del Dúo Cassadó, el Dúo del Valle y la pianista Noelia Rodiles, ofreciendo una visión musical diversa y enriquecedora.