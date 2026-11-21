Ballets de Tenerife va a estrenar el próximo 23 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna, 90 años de Danza. Homenaje a un Legado, una producción dedicada a la trayectoria artística de su fundador, Miguel Navarro, que cumplirá 90 años al día siguiente y estará presente en la representación. Con la dirección artística de Héctor Navarro, el espectáculo reúne cinco coreografías de distintas etapas de su trayectoria, combinando el ballet clásico, neoclásico y contemporáneo.
Entre ellas destaca M-ckanick Love, estrenada en 2009 en Guía de Isora y representada únicamente en aquella ocasión, que regresa 17 años después para presentarse por primera vez en su versión íntegra. El programa incluye también El espíritu del cisne, interpretada por el bailarín invitado Dorian Acosta; A tiempo Brillante, un paso a dos clásicos que formó parte durante años del repertorio de la compañía, y Perfiles, una creación neoclásica de 2015 concebida especialmente para Héctor Navarro. Completa la selección Bolero, creada en 1982 y considerada una de las obras más emblemáticas y reconocibles del coreógrafo.
La selección de las piezas responde a la intención de ofrecer un espectáculo con ritmo y continuidad, recuperando obras que forman parte de la historia de Ballets de Tenerife y acercándolas a nuevas generaciones de espectadores.
LA TRAYECTORIA
Nacido en Murcia en 1936, Miguel Navarro inició su formación en Barcelona y desarrolló una destacada carrera internacional como bailarín estrella en teatros y compañías europeas, entre ellos el Gran Teatre del Liceu, el Ballet de Burdeos, el Teatro Municipal de Niza, el Ballet de Zúrich y el Teatro Massimo de Palermo, donde compartió escenario con figuras como Rudolf Nureyev y Paolo Bortoluzzi.
Tras establecerse en la Isla, fundó en 1980 Ballets de Tenerife junto a Rosalina Ripoll, desarrollando desde entonces una importante labor como coreógrafo, director y docente. Su trayectoria ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Premio Réplica de Honor, concedido en 2017 en virtud de su labor al frente, junto a Rosalina Ripoll, del Centro Internacional de Danza de Tenerife; la Medalla de Oro de Santa Cruz de Tenerife, en 2019, y el Premio Por Amor a la Danza del festival DanzaAttack, en 2020.
NUEVAS GENERACIONES
“Queríamos que este homenaje fuera, ante todo, un espectáculo de danza. Miguel ha creado muchísimas coreografías a lo largo de su vida y nos parecía importante recuperar algunas de ellas. Creo que la mejor manera de homenajear su trayectoria es que sus obras sigan vivas y puedan ser interpretadas por nuevas generaciones de bailarines”, pone de relieve Héctor Navarro, director artístico de la compañía.
Las entradas para la cita artística del 23 de diciembre en el Teatro Leal de La Laguna ya se encuentran a la venta.