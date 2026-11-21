El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) es este sábado el escenario de la interpretación de la cantata Carmina Burana, la obra maestra del compositor alemán Carl Orff (1895-1982), una de las más emblemáticas del repertorio coral sinfónico del siglo XX.
El público podrá disfrutar a partir de las 12.00 horas de la versión del autor para dos pianos, percusión, solistas vocales y coro. Se trata de una obra de gran riqueza expresiva, complejidad y todo un desafío interpretativo. Escrita en un lenguaje directo, la universalidad de sus textos -basados en poemas medievales que abordan temas como el destino, el amor, la naturaleza y el placer- la convierten en una obra cercana y muy atractiva.
El elenco está conformado por el Coro Contemporáneo de Tenerife, dirigido por Esther M. Wagenaar; el Grupo de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife; las pianistas Laura Gordo y Romarey Cabrera, y los cantantes Candelaria González Torres (soprano), Jorge Cordero (tenor) y Andrés Darío Campovari (barítono). Todo ello, con la dirección musical de Emilio Díaz.