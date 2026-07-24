Tres jóvenes de entre 24 y 25 años han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, en un grave accidente de tráfico registrado la noche de este jueves en San Miguel de Abona, en Tenerife. El vehículo en el que viajaban colisionó frontalmente contra un muro a la altura de la Avenida Claudio Delgado Díaz.
El suceso se produjo alrededor de las 20:35 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de alerta. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, del Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal sanitario de Atención Primaria y agentes de la Guardia Civil.
Excarcelado por los Bomberos y trasladado al hospital
Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes del coche quedó atrapado en el interior del habitáculo. Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo y realizaron las labores de desencarcelación para liberar al afectado.
Se trata de un joven de 25 años que presentaba un traumatismo en la rodilla de pronóstico grave, por lo que fue evacuarlo de urgencia al Hospital Universitario Hospitén Sur.
Junto a él resultaron heridos otros dos jóvenes. Un hombre de 25 años, asistido por un traumatismo en la rodilla de carácter moderado, fue trasladado también a Hospitén Sur. El tercer afectado, un varón de 24 años con un traumatismo abdominal de carácter moderado, fue derivado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.
Dispositivo de emergencias e investigación del atestado
Para la atención de las víctimas, el 112 Canarias activó un amplio despliegue que incluyó una ambulancia sanitarizada y tres de soporte vital básico del SUC, además del equipo médico y de enfermería del Centro de Salud de Los Cristianos.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de la regulación del tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las causas por las que el automóvil terminó impactando contra el muro.