Un motorista de 56 años ha fallecido a última hora de este domingo, 19 de julio, tras sufrir un grave accidente de tráfico en el municipio de Arona, en el sur de la Isla de Tenerife. El trágico suceso se produjo tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en la avenida Antonio Domínguez.
Murió en el lugar del accidente tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta ingresó en las salas operativas a las 23:45 horas. Los testigos requirieron asistencia sanitaria urgente para el conductor del vehículo de dos ruedas, quien quedó tendido sobre la vía con heridas de extrema gravedad.
Hasta el lugar se desplazaron rápidamente dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico—, además de efectivos de la Policía Local de Arona y de la Policía Nacional.
Al llegar, el personal sanitario comprobó que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que los facultativos practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, no fue posible revertir la situación y únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.
Investigación de las causas del choque en Playa de las Américas
Los agentes de la Policía Local de Arona asumieron la regulación del tráfico en el entorno de la avenida Antonio Domínguez y se hicieron cargo de realizar el correspondiente atestado policial para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto entre el turismo y la moto. Por su parte, la Policía Nacional prestó apoyo operativo y colaboró con el resto de los servicios de emergencia instruidos por el 1-1-2.