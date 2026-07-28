Seis heridos, uno grave, tras una aparatosa colisión de un coche y una guagua en la TF-217

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este martes 28 de julio en la carretera TF-217, a su paso por el municipio de La Matanza de Acentejo, se ha saldado con seis personas heridas, una de ellas de carácter grave. El siniestro se produjo por un choque entre un automóvil y una guagua de transporte público a la altura del punto kilométrico 3 de la citada vía insular.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 09:46 horas. De inmediato, el gestor de emergencias movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a la Guardia Civil, a la Policía Local y al personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Estado de los heridos y traslados hospitalarios
El personal sanitario del SUC asistió sobre el terreno a los seis ocupantes afectados por el impacto. El herido de mayor gravedad es un hombre de 43 años que presentaba un traumatismo craneal grave en el momento inicial de la atención. Tras ser estabilizado, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Asimismo, dos mujeres sufrieron lesiones de carácter moderado. Una de ellas, de 49 años, presentó un traumatismo en un miembro inferior y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue. La otra afectada, de 52 años, fue derivada con dolencias moderadas al Hospital San Juan de Dios.
El balance de asistencias se completó con tres personas con lesiones leves:
- Una mujer de 67 años con dolencias leves, trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
- Un hombre de 56 años con lesiones en la espalda de carácter leve, trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital San Juan de Dios.
- Una mujer de 55 años que también sufrió afecciones leves en la espalda y no precisó traslado a ningún centro sanitario tras ser atendida in situ.
Atestado e intervención en la TF-217
Los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de la colisión entre el turismo y el vehículo de transporte colectivo. Por su parte, el personal de Conservación de Carreteras realizó labores de limpieza de la calzada para retirar los restos del impacto y restablecer la fluidez del tráfico en la carretera insular TF-217.