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Un accidente en la TF-5 colapsa el tráfico en Tacoronte y la TF-152: el atasco llega hasta La Matanza

El siniestro se ha producido en dirección a La Laguna y provoca importantes retenciones, mientras el 1-1-2 aún no ha informado sobre posibles heridos
Retenciones en la autopista TF-5, en sentido La Laguna, captadas por las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife
Retenciones en la autopista TF-5, en sentido La Laguna, captadas por las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife. | DA
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Un accidente de tráfico en la autopista TF-5 ha provocado importantes retenciones este viernes, 31 de julio, a la altura de la salida de Tacoronte, en dirección a La Laguna.

El siniestro ha complicado la circulación en esta zona del norte de Tenerife y también ha generado una fuerte acumulación de vehículos en la carretera TF-152, utilizada por numerosos conductores.

Por el momento se desconoce si ha habido personas heridas, así como el número de vehículos implicados en el siniestro.

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Los conductores que circulen hacia La Laguna deben extremar la precaución, reducir la velocidad al aproximarse al lugar del siniestro y prever posibles retrasos.

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