Un accidente en la TF-5 colapsa el tráfico en Tacoronte y la TF-152: el atasco llega hasta La Matanza

Un accidente de tráfico en la autopista TF-5 ha provocado importantes retenciones este viernes, 31 de julio, a la altura de la salida de Tacoronte, en dirección a La Laguna.
El siniestro ha complicado la circulación en esta zona del norte de Tenerife y también ha generado una fuerte acumulación de vehículos en la carretera TF-152, utilizada por numerosos conductores.
Por el momento se desconoce si ha habido personas heridas, así como el número de vehículos implicados en el siniestro.
Los conductores que circulen hacia La Laguna deben extremar la precaución, reducir la velocidad al aproximarse al lugar del siniestro y prever posibles retrasos.
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