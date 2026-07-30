Dos heridos graves tras chocar una moto y un camión en la TF-42: un hombre, en estado crítico

Un hombre de 54 años y una mujer de 32 han resultado heridos de gravedad tras colisionar la motocicleta en la que viajaban contra un camión en la carretera TF-42, a la altura del término municipal de Garachico. El accidente ocurrió al mediodía de este viernes a la altura del punto kilométrico 13 de la citada vía del norte de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 12:17 horas. En la llamada de alerta se advertía del impacto entre ambos vehículos y de la necesidad urgente de asistencia médica para los dos ocupantes del vehículo de dos ruedas.
Un traslado crítico al hospital tras el impacto
Los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal asistencial contó además con el apoyo del personal de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente que transitaba por el lugar en el momento del suceso.
Tras ser estabilizados en la calzada, los sanitarios confirmaron la gravedad de las lesiones de ambos afectados:
- Hombre de 54 años: asistido por politraumatismos de carácter grave y trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
- Mujer de 32 años: atendida por un traumatismo severo en un miembro inferior y evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Operativo de seguridad y limpieza en la TF-42
El siniestro movilizó a efectivos de la Guardia Civil, que asumieron la regulación del tráfico en el tramo afectado e instruyeron el atestado correspondiente para esclarecer las causas del choque. Agentes de la Policía Local de Garachico prestaron apoyo en las tareas de emergencia.
Por su parte, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervinieron en la zona para retirar los restos de los vehículos y realizar labores de limpieza en la vía con el fin de restablecer la circulación con seguridad.