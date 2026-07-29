Un bañista de 45 años ha rozado la tragedia al quedar atrapado en el fondo de la piscina de un establecimiento hotelero del sur de Gran Canaria, tras ser succionado por el sistema de depuración del agua. El suceso ocurrió por la tarde, en el momento exacto en que se activó el motor de renovación del vaso acuático.
La rápida intervención de sus familiares evitó un desenlace mortal. Los allegados tuvieron que emplear una gran fuerza física para vencer la presión ejercida por la bomba de depuración y lograr liberar al afectado del conducto.
La víctima, de 80 kilos y complexión fuerte, fue trasladada de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresada con pronóstico reservado y en fase de recuperación.
La familia denuncia la existencia de antecedentes en el mismo complejo
El entorno cercano de la víctima ha mostrado su profunda preocupación tras conocer que en el mismo establecimiento turístico ya se han registrado con anterioridad episodios similares relacionados con los elementos de filtrado del agua. La familia se encuentra a la espera de que la dirección del hotel determine las responsabilidades de lo sucedido.
La plataforma de prevención de ahogamientos Canarias 1500 Km de Costa ha alertado sobre los riesgos mortales asociados a estas rejillas de fondo cuando carecen de los sistemas de seguridad adecuados. El presidente de la asociación, Sebastián Quintana, ha señalado que la masa corporal del bañista evitó que fuera engullido por completo, una circunstancia que resulta letal de forma habitual entre la población infantil.
Reclaman la obligación legal de instalar el ‘botón del pánico’
Ante la gravedad del incidente, la asociación ha anunciado que se dirigirá formalmente a las administraciones del Estado, del Gobierno de Canarias y del ámbito municipal para instar a un cambio legislativo que obligue a adaptar la normativa de seguridad acuática.
La propuesta exige la incorporación obligatoria de un “botón del pánico” visible, accesible y cercano al vaso de la piscina, que detenga de forma automática e inmediata la succión de los motores ante cualquier emergencia.
Sebastián Quintana ha puesto como referencia la reciente legislación aprobada en el territorio europeo: “Italia acaba de aprobar una ley que obliga a todas las piscinas a renovar los filtros que no reúnen las medidas de seguridad exigibles e instalar el botón de pánico en todas las instalaciones acuáticas, debido a las numerosas muertes que está generando este supuesto”, concluyó el divulgador.