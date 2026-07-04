La Aemet pone en aviso amarillo a Canarias: estas son las zonas donde se alcanzarán los 35 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este domingo, 5 de julio, el aviso amarillo –riesgo bajo– por altas temperaturas que podrían llegar a los 35 grados en algunas zonas.
Así lo ha informado el organismo estatal, que añade que, en concreto, el riesgo se activará en ambas islas a las 11.00 horas y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas.
En este sentido, la Aemet espera temperaturas máximas de 35 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, y a la cuenca de Tejeda, en Gran Canaria; y a zonas de interior del sur de la isla de Fuerteventura.
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