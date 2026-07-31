Al concierto de Hijos de la Ruina en Tenerife se suma una programación de ‘DJ’

Santa Cruz de Tenerife se prepara para una celebración muy especial de Halloween el 31 de octubre. La zona de aparcamientos del Palmetum albergará el concierto de Hijos de la Ruina, el proyecto conjunto de Natos, Waor y Recycled J, que amplía su programación con la incorporación de los productores y DJ Conjurer, Kabasaki y Jeatz. Ellos protagonizarán desde las 17.30 horas una previa centrada en los sonidos urbanos antes de la actuación principal.
Desde la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de una propuesta concebida como un plan completo de tarde y noche, en el que las sesiones de DJ aportarán ritmo, entretenimiento y ambiente festivo antes de la actuación de Hijos de la Ruina. La música urbana será el hilo conductor de una experiencia especialmente diseñada para celebrar Halloween.
Las entradas para el concierto de Hijos de la Ruina en Tenerife ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Tomaticket.es.
ESCENA URBANA DEL ARCHIPIÉLAGO
DJ Conjurer es un joven DJ y productor musical de Tenerife que se ha consolidado como uno de los nombres con mayor proyección de la escena urbana canaria. Su trayectoria lo ha llevado a participar en numerosos conciertos y festivales dentro y fuera de las Islas, construyendo sesiones enérgicas y conectadas con las nuevas tendencias.
Kabasaki es uno de los productores y DJ más reconocidos de la escena urbana española. Su versatilidad le ha permitido colaborar con artistas como Bejo, Ms Nina, Kaydy Cain y Mala Rodríguez. En sus sesiones combina reguetón, afrobeat, trap y música electrónica.
Jeatz es un DJ y productor musical emergente reconocido por fusionar subgéneros de la electrónica con ritmos urbanos. Sus sets incorporan sonidos procedentes de diferentes escenas de club internacionales y recorren estilos como el baile funk, el trap, el dancehall o el RKT.
La primera visita de Hijos de la Ruina a Tenerife es una de las paradas más especiales de su gira y marca un encuentro inédito entre el trío y el público canario. La zona de aparcamientos del Palmetum de la capital tinerfeña se convertirá, subrayan desde la organización del concierto, “en el escenario de una noche señalada para el rap en las Islas, reuniendo a seguidores de todo el Archipiélago en torno a un proyecto que, 14 años después, atraviesa uno de los momentos de mayor repercusión de su trayectoria”.