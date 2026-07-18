Alertan de un conato de incendio en Masca

Un conato de incendio ha sido declarado este sábado en una zona de cañaveral en Masca, ha movilizado a los servicios de emergencia en Tenerife, según ha informado el 112 Canarias.
El fuego se localiza en Lomo del Medio y permanece activo desde alrededor de las 12:00 horas. El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) se ha hecho cargo de la coordinación del dispositivo desplegado para hacer frente a las llamas.
Hasta el lugar se han movilizado efectivos de Bomberos de Tenerife, además de medios aéreos que trabajan en las labores de extinción.
Por el momento, se desconoce el alcance del incendio y la superficie que puede haberse visto afectada. Los recursos de emergencia continúan actuando en la zona para tratar de controlar el fuego.
La situación permanece en evolución a la espera de que los servicios de emergencia faciliten nuevos datos sobre el desarrollo del incendio.