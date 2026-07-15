Antígona publica el teatro de los autores canarios Irma Correa y Antonio Tabares

Ediciones Antígona publicará a partir de septiembre las obras de la autora grancanaria Irma Correa y del palmero Antonio Tabares, dos de las voces más representativas de la escritura teatral canaria actual.
De Irma Correa publicará Friday un texto galardonado en 2010 con el premio SGAE de Teatro. La obra, basada en hechos reales, narra la historia de Friday, un niño nigeriano que trata de llegar a Europa para cumplir su sueño: lograr ser como Messi. Junto a tres amigos embarca en el hueco del eje del timón de un gran petrolero rumbo a Canarias. Llega hasta allí sorteando toda suerte de peligros.
Este es el segundo título de Irma Correa publicado por Ediciones Antígona, tras Ulloa, inspirado en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán.
Entre los primeros títulos de Tabares que verán la luz figura La punta del iceberg, una obra que aborda el deterioro de las relaciones humanas en un entorno laboral competitivo y hostil, a través de la investigación que lleva a cabo la directiva de una gran empresa multinacional sacudida por el suicidio de tres de sus empleados.
El texto, galardonado en 2011 con el Premio Iberoamericano Tirso de Molina y el Réplica, además de ser finalista en los Max, ha tenido una amplia trayectoria nacional e internacional, con estrenos en Canarias, Madrid, Venezuela, Rumanía y Eslovenia. Traducido a idiomas como el inglés, francés, rumano e italiano, fue llevado al cine bajo la dirección de David Cánovas.
Se da la circunstancia de que tanto Friday como La punta del iceberg figuran en la antología literaria de la PAU 2027, por lo que podrán estudiarse el próximo curso en segundo de Bachillerato en la asignatura de Literatura. Para facilitar la adquisición de ambas obras por parte de la comunidad educativa, Ediciones Antígona habilitará en los próximos días en su web (www.edicionesantigona.com) la posibilidad de reservar ejemplares.
La editorial prepara asimismo otros títulos de ambos autores. De Irma Correa se publicará una doble edición con Los Nocturnos y El viejo, el joven y el mar. El segundo título de Tabares que verá la luz es Libros cruzados, dentro de la colección Malpaís, una línea editorial impulsada por el Auditorio de Tenerife junto con Ediciones Antígona, enfocada en la publicación de textos dramatúrgicos, ópera, música y artes escénicas.
Fundada en 2006 por Isaac Juncos y Conchita Piña, Antígona es una editorial especializada en texto teatral contemporáneo, crítica teatral y filosofía.