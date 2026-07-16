Así es el hotel de lujo donde se hospedan Don Omar y Chayanne en Tenerife

Puerto de la Cruz vive estos días una auténtica invasión de estrellas de la música latina. Con motivo del Cook Music Fest 2026, que tendrá lugar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, uno de los mayores festivales musicales del verano en Europa, los artistas han elegido el mismo rincón de la Isla para alojarse durante su estancia, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden.
Según ha podido saberse, entre los huéspedes de estos días se encuentran nombres como Don Omar y Chayanne, dos de los grandes referentes del género urbano y romántico latino, además de Farruko y Emily Estefan.
El cartel de artistas alojados en el establecimiento no se queda ahí: también estarían pasando por sus instalaciones Elvis Crespo, Luis Enrique, Gente de Zona, Hermanos Rosario, Sergio Vargas, Tito Nieves, Olga Tañón y Greeicy.
No es la primera vez que este hotel se convierte en el refugio preferido de grandes estrellas internacionales: el año pasado, coincidiendo con la anterior edición del festival, fueron Jennifer Lopez y Gloria Estefan quienes se alojaron en sus instalaciones.
El hotel, único establecimiento de Canarias integrado en The Leading Hotels of the World, ofrece a sus huéspedes paquetes de una, dos o tres noches que incluyen alojamiento de lujo, traslado al recinto del festival y acceso directo a la zona VIP de Front Stage.
Con más de 223 millones de seguidores acumulados entre los artistas alojados este año, el hotel vuelve a situar a Puerto de la Cruz y a Tenerife en el radar del turismo musical internacional, en la antesala de una edición del Cook Music Fest que prevé congregar a más de 100.000 personas en el puerto capitalino.