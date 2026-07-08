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Cuatro encapuchados atracan una joyería en un popular centro comercial en Canarias

La Policía Nacional confirma que por el momento no se ha podido localizar a los presuntos autores
Cuatro encapuchados atracan una joyería en un popular centro comercial en Canarias
Cuatro encapuchados atracan una joyería en un popular centro comercial en Canarias. | EP
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Una joyería del Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sufrido un atraco durante la tarde noche de este martes, según ha informado la Policía Nacional.

Los primeros datos de este robo con violencia, según señalan desde el cuerpo policial, es que fueron cuatro personas encapuchadas las que accedieron al establecimiento y, tras cometer el robo, huyeron del lugar en un vehículo que había sido sustraído.

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Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda, en el que han participado diferentes unidades policiales, si bien por el momento no se ha podido localizar a los presuntos autores.

Actualmente se mantiene la investigación abierta con el fin de esclarecer los hechos.

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