El ‘extraño’ pez hallado por primera vez en El Hierro y Tenerife sorprende a los investigadores

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha documentado por primera vez en aguas españolas la presencia del pez Bregmaceros atlanticus, conocido como Un pez encontrado en El Hierro y Tenerife sorprende a los investigadores, a partir del estudio de tres ejemplares localizados en Canarias.
La investigación, publicada en la revista Marine Biodiversity y desarrollada en colaboración con las universidades de Vigo y de La Laguna, apunta además a que la distribución de esta especie podría estar restringida al océano Atlántico, frente a la teoría sostenida hasta ahora de que habitaba los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.
Dos de los ejemplares fueron capturados frente a la costa de El Hierro durante la campaña oceanográfica CETOBAPH, realizada en 2012 a bordo del buque oceanográfico Cornide de Saavedra, mientras que el tercero apareció varado en una playa del sur de Tenerife en 2024, en el que constituye el primer caso documentado de varamiento de esta especie, ha informado este lunes el IEO en un comunicado.
El investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio, Rafael Bañón, ha señalado que los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que la distribución real de esta especie “podría estar limitada al Atlántico”.
Para confirmar la identificación de los ejemplares, el equipo investigador combinó el estudio de sus características morfológicas con análisis de genética molecular mediante la secuenciación del gen COI, empleado internacionalmente para la identificación de especies.
Como resultado del trabajo, se ha incorporado una nueva secuencia genética a las bases de datos internacionales.
El bacalete antena es un pez pelágico de pequeño tamaño que habita en aguas oceánicas y mesopelágicas, generalmente entre la superficie y varios cientos de metros de profundidad, añade el centro investigador, que ha apuntado asimismo que su identificación ha resultado históricamente compleja debido a su reducido tamaño, sus hábitos de vida y su similitud con otras especies del mismo género.
El análisis genético realizado ha revelado además la existencia de distintos grupos genéticos diferenciados que podrían corresponder a especies aún pendientes de revisión taxonómica, lo que, según los autores, pone de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio del género ‘Bregmaceros’.
Los investigadores han destacado asimismo el valor de las aguas canarias para el estudio de la biodiversidad marina profunda y han resaltado que el varamiento registrado en Tenerife podría estar relacionado con procesos oceanográficos característicos del archipiélago, como la interacción entre corrientes y remolinos oceánicos que desplazan ocasionalmente organismos mesopelágicos hacia la costa.