Bajamar será el 6 de agosto el escenario de una nueva ‘Reggae Can Dub Party’

El XII Reggae Can Festival se inicia el 6 de agosto en La Laguna con una nueva edición de la Reggae Can Dub Party. Dedicada a la cultura sound system, la cita convertirá Bajamar en el punto de encuentro del reggae y el dub antes de las dos grandes jornadas del festival, los días 7 y 8, en Punta del Hidalgo.
Tras su primera edición, la Reggae Can Dub Party regresa como apertura del Festival Internacional de Reggae de Canarias, en la apuesta por ampliar su programación y acercar una de las expresiones culturales más influyentes de la historia del reggae. Más que un concierto, será un encuentro donde la música, la cultura del vinilo y la experiencia sound system compartirán protagonismo con una actividad participativa abierta a todos los públicos.
El cartel estará encabezado por Lasai, una de las voces más reconocidas del reggae hecho en España. Junto a él estarán Rootikal Bass Sound System, proyecto representativo de la cultura sound system en Canarias, responsable de poner el sonido que acompañará toda la jornada; Narfyah, productor y compositor tinerfeño; Warrior E, selector y cantante, también de la Isla; Sister Souto, que debutará en la Reggae Can Dub Party con una selección inspirada en el roots reggae y el dub, y B Side Room, colectivo dedicado desde hace años a la difusión de la cultura dub en Canarias mediante sesiones construidas alrededor del vinilo, la selección musical y el micrófono.
La agenda incluirá el taller participativo El Arte del Equilibrio, que combinará zancos, clown y hula hoop, invitando a niños, jóvenes y adultos a descubrir el equilibrio, el movimiento y la creatividad a través del juego.
CAMPO DE FÚTBOL
El Campo de Fútbol de Punta del Hidalgo será el escenario en el que los días 7 y 8 de agosto se desplegará un cartel de artistas conformado por Mo’Kalamity, Green Valley, General Levy, Dactah Chando, Isa Izquierdo, Sumerr, Unruly Youth, Javadub y Warrior E, además de una programación paralela de actividades culturales y familiares. Todo ello, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
Con el lema Cuidando el Nido, el festival asume un modelo comprometido con el entorno, las personas y el desarrollo de la música hecha en Canarias, incorporando espacios como Reggae Can Lab, dedicado a la formación, la experimentación y la creación musical, junto a propuestas dirigidas a toda la familia.
La celebración de la Reggae Can Dub Party, como apertura oficial del festival, es posible gracias al respaldo que le brinda el Ayuntamiento de La Laguna. También apoyan la iniciativa el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.