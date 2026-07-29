Baleària Canarias une las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera con más frecuencias y conexiones más rápidas durante el verano

Baleària Canarias une las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera con una programación estival que contempla un mayor número de frecuencias y conexiones más rápidas. Desde el 1 de julio, la naviera une el puerto de Los Cristianos con San Sebastián de La Gomera cuatro veces al día y dos veces con La Palma. Además, los pasajeros pueden viajar entre La Gomera y La Palma con escala en el puerto tinerfeño. Los fines de semana se mantienen las salidas, pero con horarios adaptados a las necesidades de los pasajeros. Por otra parte, Baleària Canarias ofrece un servicio gratuito de bus entre el puerto de Los Cristianos y Santa Cruz de Tenerife.
Esta operativa, dirigida tanto al transporte de pasajeros como al de vehículos y mercancías entre las islas occidentales, se realiza con el nuevo trimarán Pepita Castellví y el fast ferry Volcán de Tirajana, dos buques de alta velocidad integrados en la flota que la naviera destina a las conexiones entre islas, que favorecen desplazamientos más ágiles y una mayor flexibilidad.
El presidente de Baleària, Adolfo Utor, señala que desde la llegada de la compañía al archipiélago se ha trabajado con el objetivo de contribuir a una conectividad marítima adaptada a las necesidades de la ciudadanía y de la propia actividad económica de las islas. “Nuestro compromiso con Canarias es a largo plazo, hemos llegado para consolidar un proyecto estable, que combine una oferta competitiva, un servicio de calidad y una escucha permanente de las necesidades de residentes, empresas y visitantes. Este incremento de frecuencias responde precisamente a esa voluntad de seguir mejorando la conectividad entre las islas occidentales”.
Utor añade que este crecimiento forma parte del modelo de Baleària, basado en la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio. “Queremos seguir aportando valor al transporte marítimo canario con una flota cada vez más eficiente, una apuesta decidida por la descarbonización y una atención centrada en el cliente”. Asimismo, apunta que “el objetivo es ofrecer conexiones rápidas, fiables y sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del archipiélago y refuercen la confianza de quienes viajan con Baleària cada día”.
Fast ferry ‘Pepita Castellví’
El Pepita Castellví ha sido sometido recientemente a un proceso de renovación integral. El buque, de 102 metros de eslora, puede alcanzar una velocidad de hasta 35 nudos y dispone de capacidad para transportar 870 pasajeros y 250 vehículos. Entre los servicios incorporados figuran butacas reclinables con conexión USB, conexión a internet vía satélite mediante el sistema Starlink, dos salones de categoría Exclusive, dos espacios de restauración, zona infantil, tienda y servicios destinados a quienes viajan con mascotas.
El nombre del trimarán rinde homenaje a Pepita Castellví, oceanógrafa española que participó en la primera expedición científica nacional a la Antártida y que desarrolló una parte destacada de su trayectoria en el ámbito de la investigación marina.
Por su parte, el Volcán de Tirajana dispone de capacidad para transportar hasta 900 pasajeros y 287 vehículos. Entre sus servicios cuenta con bar-cafetería, tienda a bordo y un espacio de juegos para niños. Baleària Canarias opera en el archipiélago con una flota de 12 buques destinada a las de rutas interinsulares y las conexiones con el puerto de Cádiz. La compañía, constituida tras la adquisición de los activos de Armas Trasmediterránea por parte del grupo Baleària, cuenta con un plan estratégico de inversión de 45 millones de euros a tres años dirigido a la modernización, digitalización y mejora medioambiental de la flota operativa en las islas.