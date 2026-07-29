Benito Cabrera cierra la temporada del Teatro Leal con ‘Islas y cuerdas’

El Teatro Leal de La Laguna cierra este jueves (20.00 horas) su temporada 2025-2026 con el recital Islas y cuerdas, una propuesta de Benito Cabrera y músicos de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas en la que el timple y los instrumentos de cuerda son protagonistas.
El concierto pondrá también el broche al programa cultural del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, que mantiene su compromiso de complementar la reflexión académica con una oferta de ocio que contribuya a poner en valor el patrimonio y la diversidad.
Islas y cuerdas plantea un diálogo entre el sonido del timple y los instrumentos propios de un cuarteto de cuerda, tendiendo un puente entre la música de raíz de Canarias y el lenguaje musical europeo.
Benito Cabrera, figura clave del timple contemporáneo, interpretará una selección de piezas en las que recurrirá al folclore y a la identidad canaria como herramientas para renovar el sonido de la música clásica de cámara. La velada incluirá además un guiño al siglo XVIII gracias a la adaptación de uno de los quintetos para guitarra del compositor italiano Luigi Boccherini.
La nueva edición del Campus Internacional Ciudad de La Laguna se plantea como un espacio de encuentro para analizar grandes desafíos contemporáneos, como la revitalización de la democracia y los derechos humanos, el patrimonio, la gobernanza global, la seguridad internacional o los desafíos de la inteligencia artificial.
La iniciativa formativa, impulsada por el Ayuntamiento, la Universidad de La Laguna y la Fundación CajaCanarias, se celebra desde el pasado lunes y hasta este jueves. Reúne a destacadas personalidades de prestigio internacional, como el presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio y del Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio, Mohamed Joudat, o la exministra de Asuntos Exteriores de España y exvicepresidenta y directora jurídica del Grupo Banco Mundial, Ana Palacio.