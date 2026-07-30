Blue Rondo desembarca en el ‘Lavaderos Live Music’ de Santa Cruz de Tenerife

La décima edición del Lavaderos Live Music ofrece este jueves (20.30 horas) una nueva entrega, que estará dedicada a las nuevas músicas. En concreto, Blue Rondo protagoniza la velada de este ciclo que organiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la Sala de Arte Los Lavaderos, en la trasera del Hotel Mencey, con entrada libre hasta completar el aforo.
La formación tinerfeña brindará un concierto en formato acústico, con un repertorio que combinará composiciones de nueva creación con algunos de los temas más representativos de su trayectoria, además de varias sorpresas preparadas especialmente para la ocasión. El concierto contará también con la participación del guitarrista Álex Maasvadt como artista invitado.
TRAYECTORIA
Creado en 2004 por el bajista tinerfeño David López, Blue Rondo nació inicialmente como un proyecto personal concebido para poner música a una exposición artística. A partir de aquella experiencia, la iniciativa fue creciendo hasta convertirse en un proyecto musical con identidad propia, que comenzó su trayectoria sobre los escenarios en 2014 con la incorporación del guitarrista Jorge Hernández, quien desde entonces comparte también la labor compositiva.
La propuesta de Blue Rondo se caracteriza por su permanente evolución y por la combinación de diferentes formatos instrumentales. En su itinerario, el grupo ha explorado sonoridades que abarcan desde los ambientes electrónicos hasta las texturas más acústicas y orgánicas, gracias a la colaboración de músicos como David González, responsable de la producción y los teclados; Dailos González, en la batería y la percusión; Mónica Viñoly, al violín y la voz, y Dácil Perdigón, como vocalista.
Para el concierto de este jueves, la formación apuesta por una versión más natural e intimista de su repertorio, concediendo un mayor protagonismo a los arreglos de cuerda y reduciendo prácticamente al mínimo la presencia de la electrónica. Sobre el escenario estarán David López (bajo), Jorge Hernández (guitarra), Dailos González (percusión) y Álex Maasvadt (segunda guitarra).
El Lavaderos Live Music es una producción de Makaron dirigida por el músico y periodista Rubén Díaz, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura y de las firmas Dorada Especial y Aguaria.