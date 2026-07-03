Bolivarianos en Canarias, ante los terremotos en su país: “Liberen el oro incautado para la reconstrucción”

La Plataforma Bolivariana de Canarias (PBC) ha exigido este viernes la devolución inmediata de los fondos y activos financieros que, según denuncia, han sido “incautados ilegalmente” a Venezuela por parte de “potencias extranjeras”. La organización argumenta que la liberación de estos recursos es indispensable para que el país sudamericano pueda gestionar de forma correcta la emergencia habitacional y la reconstrucción del norte de su territorio, gravemente afectado por los dos últimos terremotos registrados en la zona.
A través de un manifiesto público, los portavoces de la plataforma en las Islas, Anselmo Fariña y David González, detallaron la cuantía de los recursos bloqueados. Entre ellos destacan más de 1.600 millones de euros retenidos por la Unión Europea, 31 toneladas de oro custodiadas en el Reino Unido (con un valor superior a los 1.000 millones de dólares) y la confiscación de las acciones de la filial petrolera Citgo por parte de Estados Unidos, además de depósitos de PDVSA inmovilizados en la Reserva Federal de Nueva York.
Denuncia de “agresión imperialista” y secuestro institucional
La organización califica los recientes seísmos como un “acelerador letal” que agrava la situación de un país sometido a “un bloqueo criminal” desde hace más de una década. Según la PBC, las sanciones económicas impuestas por Washington y Bruselas son las “responsables directas de la vulnerabilidad actual” de las infraestructuras venezolanas al impedir la compra de maquinaria y suministros médicos esenciales.
El colectivo va más allá y asegura que la crisis política general alcanzó su “momento culminante” el pasado 3 de enero con lo que denominan el “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, un acto que tachan de “guerra flagrante” contra el derecho internacional. En este escenario de tensión, la PBC rechaza cualquier despliegue de fuerzas extranjeras bajo la “coartada de ayuda humanitaria”, al considerar que encubre una vocación intervencionista, y defiende la gestión de la emergencia que realiza el mando interino bolivariano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el apoyo técnico de aliados como China, Rusia y Cuba.
Canales de ayuda económica desde el Archipiélago
Dada la histórica vinculación de la población del Archipiélago con la conocida como la Octava Isla, la plataforma ha coordinado dos vías de solidaridad económica directa para asegurar que las aportaciones canarias lleguen a los movimientos populares y comunas locales:
- Iniciativa ‘Estamos con Venezuela’: Coordinada a nivel estatal a través de una cuenta corriente de la Asociación Elkartasun Keinua Venezuelari, habilitada para ingresos con el concepto ‘Ayuda Venezuela’.
- Apoyo psicológico con SODePAZ: Una campaña conjunta con los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) de Venezuela para dar cobertura de salud mental a las familias damnificadas por los terremotos, canalizada mediante una cuenta bancaria específica de la ONG.