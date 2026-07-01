tragedia en venezuela

Venezuela eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por los terremotos

Las familias damnificadas ascienden a 12.841, después de que se hayan producido más de 780 réplicas desde el pasado 24 de junio
Venezuela eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por los terremotos
Venezuela eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por los terremotos. | EP
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Las autoridades de Venezuela han elevado este martes a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha precisado en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.

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Asimismo, ha señalado que las familicias damnificadas ascienden a 12.841, después de que se hayan producido más de 780 réplicas desde el pasado 24 de junio.

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