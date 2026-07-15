Cae una red en Tenerife por corrupción de menores, pornografía infantil y tenencia de armas

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a seis hombres acusados de delitos de corrupción de menores, distribución de pornografía infantil y tenencia ilícita de armas. Los arrestos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía, se realizaron tras seis registros en diferentes municipios de la Isla, donde además se incautaron siete armas de fuego y munición de guerra.
La investigación se inició en febrero de 2025, cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectó que varios usuarios de la provincia tinerfeña descargaban y distribuían material pedófilo. El grupo operaba a través de redes de intercambio peer to peer (P2P), una tecnología que conecta dispositivos directamente entre sí sin necesidad de un servidor central, lo que facilitaba su ocultación.
Este golpe policial desarticula una ramificación de distribución de material ilícito en el Archipiélago. La intervención adquiere una gravedad excepcional no solo por el volumen de archivos informáticos incautados, sino por el hallazgo de un arsenal de armas ilegales listas para su uso en manos de uno de los sospechosos, lo que eleva la peligrosidad de los implicados.
Registros en cuatro municipios de Tenerife
Las detenciones y los registros domiciliarios se llevaron a cabo de forma coordinada en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Puerto de la Cruz y La Victoria de Acentejo. Durante el despliegue de los agentes de seguridad, se intervinieron numerosos ordenadores de sobremesa, teléfonos móviles, discos duros de gran capacidad y abundante material de naturaleza pedófila.
Armas listas para usar y munición de guerra
El hallazgo más alarmante para los investigadores se produjo en uno de los inmuebles registrados, donde se localizó un arsenal clandestino. En concreto, el detenido ocultaba siete armas de fuego ilícitas (cinco cortas y dos largas) preparadas para ser disparadas. Además, almacenaba más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, algunos de ellos catalogados oficialmente como munición de guerra.
Asimismo, en otra de las viviendas, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que el morador contaba con antecedentes por hechos de idéntica naturaleza. En su domicilio se intervinieron aplicaciones informáticas instaladas específicamente para la descarga masiva de archivos prohibidos.
Especialistas en tecnología clave para el caso
El éxito de la operación ha dependido del trabajo de los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional. Estos investigadores actuaron como rastreadores digitales para recuperar registros de actividad y archivos ocultos que los sospechosos habían intentado eliminar o camuflar para borrar su rastro.
El análisis forense de los dispositivos permitió acreditar el funcionamiento de la red y reconstruir con precisión el modus operandi de los detenidos. Tras concluir las diligencias policiales, los seis arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.