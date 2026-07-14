Cae un fugitivo con más de 50 delitos en Polonia que vivía escondido en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las dependencias de la Comisaría Local de Puerto de la Cruz, en Tenerife, a un ciudadano de nacionalidad polaca al cual le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de su país.
Gracias a las gestiones de investigación realizadas, los agentes lograron averiguar que el reclamado residía desde hace varios años en el municipio de Icod de los Vinos, ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.
Según autoridades judiciales polacas, al detenido le constaban más de 50 reclamaciones por delitos de estafa y contra el patrimonio, así como una medida cautelar decretada por el Juzgado de Güímar consistente en la prohibición de abandonar el territorio español y retirada del pasaporte.
Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad competente, decretando su ingreso en prisión.
Colaboración Ciudadana
Para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país. Puedes conocer quiénes son los más buscados a través de la página policía.es, en el apartado “colabora”, “buscados”. Cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su paradero también puede hacerlo de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es