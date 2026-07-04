CajaCanarias muestra las obras seleccionadas en sus certámenes de artes plásticas y de fotografía

La Fundación CajaCanarias inauguró este viernes la Exposición de Seleccionados 2026 de sus certámenes Manolo Millares (artes plásticas) y Cebrián-Poldo Cebrián (fotografía) en su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife (plaza del Patriotismo, 1). La muestra se compone de un total de 20 obras (10 son series fotográficas y otras 10 son creaciones de artes plásticas) elegidas por los respectivos jurados de ambos premios, entre las que se hallan las correspondientes a los tres artistas finalistas en cada apartado.
El horario de visitas de esta propuesta expositiva, que puede contemplarse hasta el 29 de julio, con entrada gratuita, es de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, así como los sábados en horario matutino. Toda la información se halla disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
El acto inaugural contó con la presencia de miembros de los jurados, como Poldo Cebrián, Dalia de la Rosa y Javier Sicilia; Óliver González, director general de la Fundación CajaCanarias, y Manuel Hernández, responsable de su Área de Cultura.
RECONOCER EL TALENTO INSULAR
“Esta exposición -apuntó Hernández- nace con la vocación de acercar al público el talento creativo que aflora en nuestro entorno y poner en valor la riqueza artística de Canarias. Es, en definitiva, una muestra de que la creación en nuestras islas continúa viva, generando nuevas formas de mirar, de sentir y de ser”.
Los Premios CajaCanarias se han consolidado como una de las iniciativas culturales más relevantes de la fundación y tienen como propósito destacar y valorar el talento de artistas y creadores. La convocatoria sirve de plataforma para proyectar y reforzar trayectorias artísticas en el Archipiélago. Conformada por diversos galardones, la iniciativa cuenta con el reconocimiento de la sociedad isleña.
Entre sus diversas modalidades destacan los premios Manolo Millares, otorgados desde 1997, y Cebrián-Poldo Cebrián, de reciente creación, ambos considerados referentes en el panorama artístico canario por su impacto y trayectoria.
Dichas distinciones no solo representan un reconocimiento importante, sino que además han pasado a formar parte del recorrido profesional de artistas y fotógrafos de gran relevancia. De esa manera, los galardones buscan dar visibilidad a nuevas expresiones creativas y celebrar el talento emergente, algo que se manifiesta en esta Exposición de Seleccionados.
FINALISTAS
El jurado del Premio de Artes Plásticas Manolo Millares 2026, compuesto por Paula Calavera, Javier Sicilia y Adonay Bermúdez, valoró medio centenar de obras presentadas y seleccionó un total de 10 artistas, eligiendo a los siguientes tres finalistas: Darío Machín González, con las obras Restinga y Surgencia; Cristina Ortega, con las obras De debajo de las piedras y La piedra, y Estefanía Batista Flores, con Summoner spell I y Untitled.
En cuanto al jurado del Premio de Fotografía Cebrián-Poldo Cebrián 2026, conformado por Poldo Cebrián, Dalia de la Rosa y Efraín Pintos, valoró los 40 trabajos presentados y seleccionó a un total de 10 artistas, eligiendo a los siguientes tres finalistas: Emilio Barrionuevo, con Aunque no recuerde tu nombre; Jonay Pérez Matos, con Archivo sensible, y María Rodríguez Cadenas, con Escalas.
El fallo de ambos certámenes, así como del resto de galardones, se dará a conocer durante la Gala de los Premios CajaCanarias 2026, que se celebrará en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife en el primer trimestre del próximo año.