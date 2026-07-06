CajaCanarias proyecta ‘El Gran Hotel Budapest’

La Fundación CajaCanarias presenta Cuestión de modales, el ciclo de julio de su filmoteca, que se asoma esta vez al humor. Consta de dos comedias refinadas, unidas por el arte de las buenas formas y el encanto de los mundos que parecen regirse por ellas, que exploran los vínculos entre la cortesía, los códigos sociales y el deseo, acercándose a personajes que hacen de la elegancia una manera de estar (y, en ocasiones, de sobrevivir) en el mundo.
Se trata de El Gran Hotel Budapest (2014) y Emma (2020), que se proyectan este lunes y el 20 de julio, respectivamente. La sesiones comenzarán a las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo. Toda la información se halla disponible en la web www.cajacanarias.com.
La película de esta tarde, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, se ambienta en la imaginaria república europea de Zubrowka, en el periodo de entreguerras, donde un conserje, obsesionado con el protocolo y las buenas maneras, defiende junto a su joven botones un universo de cortesía y refinamiento frente a la barbarie.
Emma, de Autumn de Wilde, es una comedia de costumbres basada en la novela de Jane Austen. Este clásico de la cultura británica se sitúa en la apacible campiña inglesa de comienzos del siglo XIX, donde la joven Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy), convencida de su talento para concertar matrimonios, se entromete sin descanso en los amores ajenos hasta descubrir que la etiqueta y los buenos modales no bastan para gobernar el propio corazón.