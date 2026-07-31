Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias firman un nuevo convenio para impulsar el desarrollo del enoturismo en el Archipiélago

Cajasiete y el Clúster de Enoturismo de Canarias han formalizado un convenio de colaboración destinado a impulsar el desarrollo del enoturismo en Canarias, reforzando el compromiso compartido de ambas entidades con la dinamización económica, cultural y turística del Archipiélago.
El acuerdo ha sido suscrito por Luis Alberto Díaz Dorta, director general de Cajasiete, y por Hernán Tejera Oval, gerente del Clúster de Enoturismo de Canarias.
El Clúster de Enoturismo de Canarias agrupa a bodegas, empresas turísticas, instituciones públicas y profesionales del sector con el objetivo de potenciar el desarrollo del enoturismo en el conjunto del Archipiélago. A través de la coordinación de acciones conjuntas, impulsa experiencias vinculadas a la viticultura tradicional canaria, como visitas guiadas a viñedos, catas comentadas, rutas paisajísticas y actividades culturales.
El convenio permitirá apoyar iniciativas orientadas a la promoción del enoturismo como motor estratégico para la diversificación productiva y turística de Canarias, contribuyendo a fortalecer la competitividad del sector, revitalizar el entorno rural, generar empleo, reforzar la identidad cultural y atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al territorio.
Asimismo, la colaboración entre ambas entidades favorece la planificación, ejecución y difusión de actividades clave, entre ellas rutas de vino, jornadas de formación, ferias especializadas, eventos de vendimia y acciones de promoción en nuevos mercados.
El director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, destacó:
“Este convenio refuerza el compromiso de Cajasiete con el desarrollo económico y social de Canarias, apoyando iniciativas que ponen en valor nuestro territorio, nuestra cultura y la actividad de sectores estratégicos para el futuro del Archipiélago. El enoturismo representa una oportunidad para generar nuevas dinámicas de crecimiento sostenible, fortalecer el medio rural y proyectar la singularidad de Canarias dentro y fuera de las islas”.
Por su parte, el gerente del Clúster de Enoturismo de Canarias, Hernán Tejera Oval, subrayó:
“La colaboración con Cajasiete nos permite seguir impulsando proyectos que contribuyen a consolidar el enoturismo como una herramienta de desarrollo local, cultural y económico. Esta alianza nos ayuda a reforzar la visibilidad del sector, generar sinergias entre los agentes implicados y avanzar en la creación de experiencias de valor vinculadas al vino, el paisaje y la identidad canaria”.
Con la renovación de este acuerdo, Cajasiete continúa fortaleciendo su colaboración con entidades y organizaciones que promueven el desarrollo sostenible, la cooperación y la generación de valor en el entorno local, consolidando su papel como entidad comprometida con el progreso social y económico de Canarias.
Sobre Cajasiete
Cajasiete es una Cooperativa de Crédito, además de la única entidad financiera canaria, que cuenta con más de 62.000 socios y 253.000 clientes de todo el archipiélago.
Con una red comercial que cuenta con 90 oficinas repartidas por las islas, Cajasiete se posiciona como una de las entidades financieras con mayor solvencia del sistema financiero nacional, y la mayor de Canarias, con un ratio del 23,4%.
La cooperativa cuenta con un equipo de más de 460 personas que trabajan por una misión común: “Transformar la confianza de las personas en progreso sostenible para Canarias”.
A su vez, Cajasiete forma parte del Grupo Caja Rural, un consolidado referente nacional que supera los 1,5 millones de socios, 6,5 millones de clientes, más de 2.300 oficinas y 9.000 profesionales.