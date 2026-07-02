Camisetas de España de imitación: la Guardia Civil incauta más de 1.000 en Canarias

Las camisetas de España del Mundial en curso es, sin duda, uno de los artículos más falsificados del momento. La Guardia Civil ha intervenido en Gran Canaria un total de 1.269 prendas deportivas falsificadas relacionadas con selecciones participantes en el Mundial de Fútbol de 2026. Las actuaciones se desarrollaron en los municipios de Ingenio y Telde y permitieron retirar del mercado mercancía valorada en más de 97.000 euros.
La operación fue llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Vecindario, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF), tras la denuncia presentada por un representante autorizado de una entidad deportiva. En ella se alertaba de la posible comercialización de equipaciones que reproducían de forma ilícita marcas y distintivos protegidos.
A partir de esa denuncia, los agentes iniciaron una serie de comprobaciones para localizar los puntos de venta y verificar la autenticidad de los productos que se estaban ofreciendo al público.
Camisetas de España falsificadas
La primera intervención tuvo lugar el pasado 18 de junio en un establecimiento comercial de Carrizal, en el municipio de Ingenio. Durante la inspección, la Guardia Civil localizó y aprehendió 529 prendas deportivas, entre camisetas y pantalones, vinculadas principalmente a distintas selecciones nacionales que participarán en el Mundial de Fútbol de 2026.
El valor estimado de la mercancía intervenida en este primer punto de venta asciende a 36.500 euros. Como resultado de la actuación, los agentes identificaron al responsable del establecimiento, que ha sido investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Las pesquisas continuaron durante los días siguientes y llevaron a los agentes hasta un segundo punto de venta, situado en un espacio de venta ambulante del municipio de Telde. Allí, el pasado 21 de junio, se realizó una nueva intervención en la que fueron localizadas 740 prendas deportivas falsificadas.
En este segundo caso, la mercancía intervenida estaba valorada en 61.375 euros. Entre los artículos retirados se encontraban equipaciones completas de selecciones como España, Alemania, Argentina, Inglaterra y Portugal, entre otras.
En total, las dos actuaciones han permitido intervenir 1.269 prendas deportivas falsificadas, con un valor conjunto que supera los 97.000 euros.
La mercancía fue retirada de la venta y puesta a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, donde continuarán las actuaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.