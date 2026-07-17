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Canarias seguirá con sofocos: la Aemet prevé hasta 34 grados, calima y noches tropicales

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
Lanzan importantes advertencias ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en Canarias
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La previsión meteorológica para hoy indica que en el norte, por debajo de los 800 a 1.000 metros, estará nuboso, abriéndose amplios claros durante las horas centrales, y poco nuboso o despejado en el resto, con calima ligera en zonas altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 32 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.

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El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste y en zonas altas, viento flojo a moderado del suroeste, con brisas en costas del oeste.

En la provincia de Las Palmas para este viernes, 17 de julio de 2026, indica que en el norte de Gran Canaria, por debajo de 600 a 800 metros, estará nuboso, abriéndose claros durante las horas centrales; mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado. También se espera calima ligera en zonas altas.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el oeste durante las horas nocturnas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán en las mínimas un moderado descenso en interior, sin cambios en costas; mientras que las máximas continúan en descenso en zonas del interior del norte y amplías zonas del sur. En costas habrá pocos cambios o en ligero descenso sin descartar que se puedan alcanzar los 34ºC en medianías de la cuenca de Tirajana, así como en el sudeste y en zonas bajas de la cuenca de Tejeda.

En cuanto al resto de zonas orientadas al sur y oeste se superarán los 30ºC. En cuanto a las temperaturas nocturnas probablemente no bajen de los 24-26 ºC en las zonas más afectadas. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 27ºC y las mínimas estarán en 23ºC.

Respecto al viento, soplará de nordeste fuerte en vertientes del noroeste y sudeste, donde es probable que soplen rachas localmente muy fuertes. En costas del suroeste habrá brisas.

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