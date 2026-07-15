El tiempo en Canarias este jueves: hasta 34 ºC, noches tropicales de 26 ºC y calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de julio de 2026, un escenario de calor intenso y viento fuerte en el archipiélago canario, con termómetros que rozarán los 34 ºC en Gran Canaria y rachas muy fuertes en vertientes expuestas. El tiempo en Canarias se verá condicionado por la calima, mientras que el norte de las Islas registrará nubes bajas a primeras y últimas horas.
Calor de hasta 34 ºC y calima en altura
El calor ganará protagonismo durante la jornada, especialmente en las medianías y zonas del interior orientadas al sur, este y oeste. Según los datos oficiales de la Aemet, las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso de ligero a moderado en las medianías, mientras que las máximas tenderán a bajar levemente en el norte y a subir en el sur.
“Se prevé alcanzar de forma local los 34 ºC en las medianías de la cuenca de Tirajana, el sudeste, el interior oeste de Gran Canaria y, con probabilidad, en las zonas bajas de la cuenca de Tejeda”, detalla el pronóstico meteorológico.
Este valor de 34 ºC también podría registrarse de manera puntual en áreas costeras del sureste grancanario, mientras que en el resto de zonas del interior orientadas al sur se superarán con facilidad los 30 ºC. Además, las noches comenzarán a ser tropicales en las áreas más afectadas de la provincia de Las Palmas, donde las temperaturas nocturnas probablemente no bajarán de los 24 a 26 ºC. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 23 ºC de mínima y los 27 ºC de máxima.
Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife las temperaturas máximas alcanzarán los 30 ºC en Tenerife, mientras que la mínima del Archipiélago se registrará en la Isla de El Hierro con unos frescos 14 ºC en sus zonas altas.
El tiempo en Canarias por Islas
El régimen de vientos alisios mantendrá el patrón habitual de nubosidad en las vertientes expuestas al viento húmedo, aunque el resto de las franjas costeras y cumbres disfrutarán de cielos despejados:
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: En el norte de las Islas, por debajo de los 700 a 800 metros de altitud, predominarán los intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, quedando despejado el resto de la jornada.
- Gran Canaria: El mismo patrón afectará al norte de la Isla por debajo de los 600 a 700 metros de altitud.
- Fuerteventura y Lanzarote: Cielos poco nubosos o despejados, con presencia de intervalos de nubes bajas únicamente en el litoral oeste a primeras horas de la mañana.
Respecto al viento, soplará del nordeste con carácter moderado a fuerte. Las zonas de aceleración del alisio —las vertientes sudeste y noroeste de las Islas de mayor relieve— registrarán intervalos de fuerte con alta probabilidad de rachas localmente muy fuertes durante la tarde. En las cumbres y zonas altas el viento rolará a componente suroeste de flojo a moderado, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.