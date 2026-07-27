Por qué miles de canarios emigraron a República Dominicana y qué huella dejaron

Un vídeo difundido en TikTok por el perfil @platanoconsalamihistory ha vuelto a poner el foco en una conexión histórica poco conocida entre Canarias y República Dominicana: la llegada durante siglos de familias procedentes de las Islas a Santo Domingo. La migración está ampliamente documentada por investigadores y archivos académicos, aunque la afirmación de que los dominicanos poseen un “alto porcentaje de ADN canario” requiere matices.
El vídeo sostiene que numerosos dominicanos tienen ascendencia de las Islas Canarias debido a una política de poblamiento desarrollada durante la época colonial. Según el contenido, las autoridades ofrecían incentivos a los isleños para trasladarse al Caribe y establecerse allí de forma permanente.
La explicación tiene una base histórica sólida.
Investigaciones publicadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y los Coloquios de Historia Canario-Americana documentan la llegada de numerosos contingentes canarios a Santo Domingo desde finales del siglo XVII.
La llegada de miles de canarios a Santo Domingo
Uno de los trabajos que estudia directamente esta relación es Canarios en la República Dominicana, del investigador Jerónimo González Yanes y disponible en la Memoria Digital de Canarias de la ULPGC.
El estudio analiza el importante papel de la emigración isleña hacia Santo Domingo y sitúa en torno a 5.000 los canarios que llegaron al territorio durante aquellos procesos migratorios históricos.
La emigración no respondió únicamente a decisiones individuales. Las autoridades españolas fomentaron en determinados periodos el desplazamiento de familias para aumentar la población de la colonia y desarrollar su actividad agrícola.
La historiadora Francis Pou abordó este proceso en la investigación Inmigración de agricultores españoles a la República Dominicana, publicada en 1993 por la Revista de Indias, del CSIC.
El trabajo explica que las autoridades de Santo Domingo reclamaron la llegada de agricultores ante los problemas de despoblación y que, como resultado de esa política, comenzaron a entrar en la colonia numerosos contingentes procedentes de Canarias. La autora señala además que aquella inmigración tuvo consecuencias demográficas, económicas y culturales duraderas.
San Carlos de Tenerife, la villa fundada por isleños
Uno de los ejemplos más claros de aquella presencia permanece incluso en la toponimia dominicana.
A finales del siglo XVII, uno de los primeros grupos de inmigrantes canarios se estableció en las proximidades de Santo Domingo y fundó la Villanueva de San Carlos de Tenerife, conocida también como Villa de los Isleños.
La localidad surgió vinculada directamente a aquellos pobladores llegados desde Canarias. Sus habitantes desarrollaron principalmente actividades agrícolas y contribuyeron al abastecimiento de la ciudad de Santo Domingo.
Las expediciones podían ser importantes para la época. El historiador Antonio Gutiérrez Escudero documenta, por ejemplo, que en 1684 se preparó el traslado de un contingente de alrededor de 543 isleños, además de otras personas incorporadas al proceso migratorio.
El mismo investigador ha dedicado varios trabajos a estudiar la inmigración canaria a Santo Domingo entre 1684 y 1764, un periodo clave para comprender la intensidad de aquellos desplazamientos.
Por qué se buscaban familias procedentes de Canarias
La llegada de isleños tenía una finalidad demográfica y económica, pero también estratégica.
Santo Domingo necesitaba población para ocupar y explotar determinadas zonas de la colonia. Los nuevos habitantes podían trabajar las tierras, crear núcleos estables y contribuir al mantenimiento de la presencia española.
El hecho de trasladar familias y no solamente trabajadores aislados favorecía, además, la creación de comunidades permanentes.
Las autoridades utilizaron distintas fórmulas para incentivar estos movimientos migratorios. La documentación histórica recoge medidas relacionadas con tierras y recursos destinados a facilitar el asentamiento de los recién llegados, aunque las condiciones cambiaron según la época y no existió un único programa aplicado de manera uniforme durante todo el proceso.
Por eso, la afirmación del vídeo de @platanoconsalamihistory sobre la existencia de incentivos tiene fundamento histórico, pero debe entenderse dentro de diferentes políticas de poblamiento desarrolladas a lo largo del tiempo.
¿Tienen entonces los dominicanos ADN canario?
Esta es la parte del vídeo que necesita mayor precisión.
La llegada documentada de miles de personas procedentes de las Islas permite afirmar que existe ascendencia canaria entre parte de la población dominicana. Sin embargo, no equivale a demostrar que los dominicanos tengan en conjunto un determinado “alto porcentaje de ADN canario”.
Los estudios genéticos disponibles describen una población dominicana formada por una compleja combinación de diferentes ascendencias.
Una investigación publicada en Journal of Human Genetics analizó ADN mitocondrial de individuos de República Dominicana y encontró contribuciones de origen africano, indígena americano y europeo. El trabajo permitió cuantificar esas grandes procedencias genéticas en las muestras estudiadas, pero no separó dentro del componente europeo qué proporción procedía específicamente de Canarias.
Otro estudio publicado en 2020 sobre los linajes del cromosoma Y de población dominicana volvió a constatar la complejidad de su composición genética y analizó especialmente los componentes europeos/norteafricanos y africanos. Tampoco establece un porcentaje general atribuible específicamente a las Islas Canarias.
Por tanto, la huella histórica canaria en República Dominicana está sobradamente documentada; un porcentaje concreto de “ADN canario”, no.
La precisión es importante. La genética confirma el carácter mestizo de la población dominicana, mientras que los archivos históricos permiten identificar con mucha mayor claridad la llegada de familias procedentes de las Islas y su participación en el poblamiento del territorio.
Más de tres siglos después, esa relación explica por qué Canarias aparece de forma recurrente en la genealogía, la historia local y determinados elementos culturales de República Dominicana.