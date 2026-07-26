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Indignación en Los Cristianos: un coche mal aparcado bloquea una guagua y causa un “caos” de tráfico

El estacionamiento indebido de un turismo este domingo complicó la circulación de Taxis, otros coches y peatones, 'atrapando' a decenas de usuarios del transporte público
La imagen captura el momento en que una guagua de Titsa se encuentra completamente detenida en una calle de Los Cristianos. | DA
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Un vehículo estacionado de forma indebida en una carretera de Los Cristianos, en Arona, ha provocado un importante atasco este domingo, obligando a una guagua a detenerse y atrapando a decenas de pasajeros y conductores.

El caos se ha originado tras quedar el coche bloqueando la vía, lo que imposibilitó el paso de los vehículos más grandes, especialmente de una guagua (la línea 467 de Titsa, que cubre la ruta Los Cristianos-Costa del Silencio) que ha tenido que parar su marcha por completo.

La interrupción del tráfico, en una zona de alta afluencia como Los Cristianos, generó una amalgama de taxis, turismos y peatones que trataban de avanzar sin éxito. Según el testimonio de un testigo, “se ha formado un caos”.

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El bloqueo de vías principales por coches mal aparcados no solo genera molestias a los usuarios del transporte y residentes, sino que también afecta a la fluidez general del tráfico.

Taxis, conductores y peatones, ‘atrapados’ en el desorden

El relato del testigo describe una escena de desorden y frustración. El vehículo infractor obligó a la guagua a detenerse en plena calzada, provocando el colapso de la carretera “entre taxis, personas y coches”.

La acumulación de vehículos en torno al obstáculo complicó aún más la situación, dificultando la maniobra de cualquier otro turismo y atrapando a peatones en el medio.

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