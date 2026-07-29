Cecilia Domínguez dialoga sobre ‘El sepulcro vacío’ en la Librería del Cabildo

La Librería del Cabildo celebra este miércoles (18.30 hora) una nueva sesión de su Club de Lectura. En esta ocasión, la obra elegida es El sepulcro vacío, de Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura 2015, quien participa como autora invitada en un encuentro moderado por el también escritor Antonio López Ortega.
Publicada en 2015, El sepulcro vacío toma como punto de partida un episodio real de la historia de La Orotava: el mausoleo del marqués de la Quinta Roja, construido por su madre y que nunca llegó a albergar sus restos. A partir de ese hecho, Cecilia Domínguez Luis construye una novela en la que la ficción se entrelaza con la memoria, los secretos familiares, la masonería y la sociedad canaria de finales del siglo XIX, dando forma a una narración en la que el rigor histórico convive con una sólida construcción de personajes.
Durante la sesión, las personas participantes compartirán sus impresiones sobre la novela y tendrán la oportunidad de conversar directamente con la autora acerca del proceso de creación de la obra, la construcción de los personajes y las claves que inspiran un relato donde la investigación histórica y la ficción avanzan de la mano.
Cecilia Domínguez Luis (La Orotava, 1948) es una de las voces más destacadas de la literatura canaria contemporánea. Autora de una amplia obra poética y narrativa, su trayectoria ha sido reconocida por su contribución a las letras del Archipiélago.
El club de lectura de la Librería del Cabildo, que promueve el área de Cultura a través de la empresa pública Ideco, se ha consolidado como un espacio de encuentro para quienes disfrutan de la lectura y desean profundizar en las obras a través del intercambio de ideas con otros lectores y con sus propios autores, acercando la creación literaria canaria al público desde una perspectiva participativa.