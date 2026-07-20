Así se vivió en Tenerife la victoria de España en el Mundial: miles de aficionados tomaron las calles

Tenerife se tiñó este domingo, 19 de julio, con los colores de la selección española para vivir una jornada que quedará marcada en la memoria de miles de aficionados. La victoria de España en la final del Mundial desató la euforia en toda la Isla, donde plazas, calles y espacios públicos se convirtieron en auténticos estadios al aire libre.
Desde horas antes del inicio del encuentro entre España y Argentina, previsto para las 20:00 horas, miles de personas comenzaron a concentrarse frente a las pantallas gigantes instaladas en plazas por diferentes ayuntamientos de Tenerife.
Santa Cruz, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona, Güímar, Puerto de la Cruz o Buenavista del Norte fueron algunos de los municipios que prepararon espacios para seguir el partido en comunidad. En muchos casos, la retransmisión estuvo acompañada de música, actividades infantiles, restauración y animación previa.
Uno de los puntos con mayor afluencia fue Santa Cruz de Tenerife. La Policía Local tuvo que cerrar los accesos al espacio habilitado en la zona portuaria de la capital después de alcanzar el aforo máximo establecido en 10.000 personas.
El recinto, situado en el mismo espacio que días antes había acogido el Cook Music Fest, completó su capacidad antes del inicio del partido. Por motivos de seguridad, los agentes impidieron nuevas entradas mientras miles de aficionados seguían la final vestidos con camisetas de España y ondeando banderas.
La celebración no terminó con el pitido final. Tras confirmarse la victoria española, la fiesta se trasladó al centro de Santa Cruz de Tenerife, donde numerosos aficionados protagonizaron el tradicional baño en la fuente de la Plaza de España para festejar el título mundial.
También se vivieron imágenes multitudinarias en La Laguna. Miles de personas se congregaron entre la plaza de La Concepción y la plaza Doctor Olivera, donde el Ayuntamiento había instalado pantallas para seguir el encuentro. La celebración se prolongó durante horas después de la final y convirtió el centro de la ciudad en uno de los principales escenarios de la fiesta.
En el sur de Tenerife, El Médano también reunió a numerosos seguidores de la selección. Banderas, camisetas y cánticos acompañaron una tarde de máxima expectación que terminó con una explosión de felicidad tras la victoria.
Las imágenes y vídeos compartidos durante la noche dejaron constancia del ambiente vivido en distintos municipios de Tenerife. Abrazos, saltos, cánticos y celebraciones multitudinarias marcaron una jornada en la que miles de personas salieron a las calles para festejar el triunfo de España en el Mundial.