Acepta cuatro años de cárcel por intentar quemar vivo a un hombre en un coche en Adeje

Un hombre acusado de intentar asesinar a otro prendiendo fuego al coche donde dormía ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años de prisión y otro año adicional de cárcel por quemar una palmera pública. El procesado, que reconoció los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad en el juicio, será expulsado de España de forma inmediata al haber cumplido casi la mitad de la pena en prisión provisional.
La sección correspondiente de la Audiencia Provincial ratificó el acuerdo entre las partes, que rebaja notablemente la petición inicial de la Fiscalía, la cual solicitaba diez años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa. El tribunal ha impuesto además la prohibición de regresar a territorio nacional durante un periodo de diez años.
Una discusión por un coche abandonado en Adeje
Los hechos constitutivos de delito ocurrieron en octubre de 2024 en un aparcamiento del municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Según recoge el escrito de acusación conformado, el encausado inició una disputa con la víctima debido a la negativa de esta a dejarle pernoctar en el interior de un vehículo abandonado que ambos utilizaban habitualmente para descansar.
La víctima presentaba problemas graves de movilidad reducida a consecuencia de diversas lesiones en las piernas. El agresor esperó a la madrugada para actuar y, aprovechando que el perjudicado se encontraba dormido y no podía defenderse, introdujo una bombona de gas propano en el maletero del coche y le prendió fuego con la intención de acabar con su vida.
La intervención policial evitó una tragedia en el sur de Tenerife
El incendio calcinó el vehículo y puso en riesgo inminente la supervivencia del ocupante. La intervención de los agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía evitó el fallecimiento del varón, al que tuvieron que arrastrar hacia el exterior del habitáculo envuelto en llamas debido a su incapacidad para ponerse a salvo por sus propios medios.
Al margen del intento de homicidio, la sentencia incluye una indemnización económica superior a los mil euros. El procesado aceptó el pago de los daños materiales derivados del incendio y ya ha consignado de forma previa una parte de los 230 euros correspondientes al valor de la palmera municipal calcinada en el aparcamiento de Adeje.
El tribunal decretó que, al encontrarse el sujeto en prisión preventiva desde el momento de su detención a finales de 2024 y haber extinguido prácticamente la mitad del tiempo de reclusión efectiva exigido por ley, se activen los protocolos judiciales de extranjería para ejecutar su expulsión del país de manera directa.