Controlado el conato de incendio declarado en Masca

El conato de incendio declarado este sábado en el barranco de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, ha sido dado por controlado después de movilizar durante varias horas a un amplio dispositivo de emergencias.
El fuego se originó alrededor de las 12:00 horas en la zona conocida como Lomo del Medio, en un área de cañaveral situada a unos 50 metros de varias viviendas, circunstancia que llevó a activar rápidamente los medios de extinción.
Las características del incendio apuntan inicialmente a una posible quema de rastrojos, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente el origen del fuego.
Desde el primer momento, el Cabildo de Tenerife desplegó dos helicópteros, efectivos de las Brigadas Forestales (Brifor), bomberos, personal técnico, recursos sanitarios y diferentes medios terrestres.
La proximidad de las llamas a las viviendas y las dificultades de acceso a la zona obligaron a centrar los esfuerzos en contener rápidamente el avance del fuego, con un papel especialmente importante de los medios aéreos durante las primeras fases de la intervención.
La evolución del conato fue favorable desde el inicio y finalmente los servicios de emergencia han logrado darlo por controlado, sin que hasta el momento hayan trascendido daños personales.
El operativo continúa pendiente de la zona para evitar posibles reproducciones y garantizar que el incendio quede completamente extinguido.