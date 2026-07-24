Coral Cotillo Reef, un oasis de exclusividad y conexión con la naturaleza

Consciente de los atractivos que presenta El Cotillo, en el noroeste de Fuerteventura, la cadena Coral Hotels, una empresa familiar con 35 años de trayectoria en el sector turístico canario y una dilatada experiencia a nivel nacional e internacional, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de un oasis de exclusividad y conexión con la naturaleza en el Coral Cotillo Reef, un hotel urbano de cuatro estrellas donde la sostenibilidad y el confort se encuentran en perfecta armonía.
El Cotillo, sigue conservando casi intactos sus espacios naturales y una esencia marinera que cautiva a los más intrépidos visitantes, y también a los que buscan la paz y el sosiego de una isla que el gran Unamuno definió como un “oasis en el desierto de la civilización”.
Muchos son los tesoros que aún esconde este bello enclave de casas blancas, callejones tranquilos y rica tradición gastronómica. Sus aguas transparentes y calas de arena blanca, reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera, son ideales para practicar deportes acuáticos, y hasta allí llegan de todo el mundo amantes del surf, snorkel o windsurf.
A 35 minutos del aeropuerto de la isla majorera, y a solo 50 metros de una de las costas más vírgenes de Europa, está situado en el centro de este pintoresco pueblo pesquero.
Refugio único de materiales nobles (piedra, madera y roca), combina la autenticidad local con la belleza inexplorada de la isla. Para ello cuenta con unidades alojativas que han sido pensadas para brindar una experiencia de bienestar integral, creando una atmósfera de tranquilidad y respeto por el medio ambiente.
En el corazón del hotel encontrarás una piscina exterior climatizada en invierno, con espacios para el relax- mientras disfrutas de una bebida del Bar piscina que ofrece desayunos y almuerzos a la carta. Para los amantes de la aventura y el deporte, cuenta con un Surf & Kitesurf Center y Cycling Center para explorar el entorno natural de Fuerteventura.
Además los huéspedes de Coral Cotillo Reef pueden disfrutar de una completa gama de instalaciones en el hotel vecino, Coral Cotillo Beach, ideal para quienes buscan experiencias de deporte y bienestar, con áreas deportivas para los que desean un desafío adicional, y canchas de pádel y futbol 5 para quienes disfrutan de deportes en equipo. Junto a la zona deportiva se encuentra un parque infantil, un espacio seguro y entretenido para los más pequeños.
Los clientes también tienen acceso a la excelente oferta gastronómica de Coral Cotillo Beach, y entre sus opciones destaca el Restaurante El Saltadero, donde se pueden disfrutar sabores mediterráneos y locales en un ambiente acogedor y cercano al mar. Este restaurante cuenta con un buffet principal para el desayuno con una selección deliciosa y completa para iniciar el día, y una cena variada en formato buffet que ofrece platos para todos los gustos. Para el almuerzo, el restaurante dispone también de un menú a la carta en el Bar Oasis de la piscina, que combina frescura, calidad y creatividad culinaria, brindando una experiencia gastronómica memorable.
Para completar la oferta de ocio, el Solar Music Bar & Rooftop, situado en el vecino Hotel Coral Cotillo Beach, es el lugar ideal para disfrutar de música en vivo, donde los huéspedes pueden saborear cócteles de autor que van desde combinaciones clásicas con un giro moderno hasta innovaciones que sorprenden el paladar. Este espacio se convierte en el punto de encuentro perfecto para relajarse y disfrutar de un ambiente festivo, especialmente durante las noches en que la música en vivo, con una programación semanal, crea un entorno vibrante y entretenido.
Si ya te has decidido, piensa que aún queda lo mejor. Aquí te espera un equipo humano que se volcará para que tus vacaciones sean inolvidables. Solo tienes que dejarte llevar, ellos ponen el resto.