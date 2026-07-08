cultura

Cuadernos Escénicos despliega su agenda de talleres en Buenavista, Guía de Isora e Icod de los Vinos

Arnau Pérez, Alfredo del Rosario y Yaya Sanou desarrollan las experiencias formativas del XV Festival de Danza, centradas en los jóvenes y en personas con diversidad funcional
El bailarín, coreógrafo y pedagogo Yaya Sanou. / DA
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El XV Festival de Danza Cuadernos Escénicos inició este lunes sus talleres. El bailarín y coreógrafo catalán Arnau Pérez trabaja con jóvenes de los municipios anfitriones, con quienes creará una pieza cuyo resultado podrá verse tanto el sábado, en la plaza Eulogia González Taima (Plaza San Juan) de Guía de Isora (19.30), como el domingo, en la plaza General Eulate de Buenavista del Norte (11.00).

En esta edición hay dos talleres de diversidad: el primero está impartido por Alfredo del Rosario, de la compañía EnbeDanza, junto al Centro Ocupacional de Buenavista del Norte, cuyo trabajo será el que abra, el viernes en la plaza General Eulate (20.00 horas), la programación de Cuadernos Escénicos en este municipio.

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Yaya Sanou (Burkina Faso), creador de un método para el fomento de la danza en personas con discapacidad auditiva, pasa la semana con la Asociación Apreme, con quienes prepara -junto a artistas profesionales con algún grado de diversidad funcional- una muestra que se escenificará el domingo en la plaza del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (19.00 horas).

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