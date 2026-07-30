De Luis Landero a Leo & Leo: Otoño Cultural CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias acaba de presentar la programación de su Otoño Cultural 2026, una propuesta que volverá a convertir sus espacios culturales, del 18 de septiembre al 4 de diciembre, en lugares de encuentro para la música, la literatura, el pensamiento, las artes escénicas y el cine documental. Algunas citas son de acceso libre hasta completar el aforo. Para las que requieren entradas, estas, que tienen precios especiales para el programa Amigos de la Fundación, se hallan a la venta en la web www.cajacanarias.com, donde también se puede consultar más información sobre cada iniciativa, sus horarios y sedes.
El apartado dedicado a la literatura se abre el 18 de septiembre con el encuentro La risa, la comida, la televisión y las redes sociales, protagonizado por el periodista gastronómico Mikel López Iturriaga y la también periodista y analista audiovisual Mariola Cubells.
El día 30, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince participa en un encuentro en torno a su obra Ahora y en la hora con el periodista Nicolás Castellano. La sesión contará con el acompañamiento musical de la violinista ucraniana Diana Tishchenko.
La agenda literaria se cierra el 12 de noviembre con el escritor Luis Landero, quien conversará con la profesora e investigadora Isabel Castells. El encuentro permitirá acercarse igualmente a su novela Coloquio de invierno.
CONCIERTOS
La programación musical se inicia el 1 de octubre con la banda 091, que presentará su trabajo discográfico Espejismo nº 9. El 6 de noviembre será el turno de Santiago Auserón, quien dará a conocer en directo Nerantzi.
Leo & Leo, la colaboración artística entre Leo Sidran y Leonor Watling, protagoniza la cita del 14 de noviembre. El jazz latino tendrá un lugar destacado el 27 de noviembre con la presencia de Paquito D’Rivera Trío, integrado por el legendario clarinetista y saxofonista cubano junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde.
El apartado musical concluye el 4 de diciembre con Santi Royo, que presentará Back to Music. The Show, un recorrido por diferentes estilos musicales a través del saxofón.
Las artes escénicas reúnen propuestas que abordan la memoria, la identidad, la violencia, la libertad y la capacidad del arte para transformar la experiencia individual en una reflexión compartida. El 22 y 23 de septiembre se escenifica La inmortalidad, una producción de Delirium Teatro ambientada en la España de los años setenta, en los últimos y convulsos años de la dictadura y durante el proceso de transición hacia la democracia. Al día siguiente, el 24, la palabra y la música confluyen en Amar, un espectáculo protagonizado por el actor Alberto San Juan y el guitarrista y compositor Fernando Egozcue.
MERCEDES PINTO
Una de las grandes citas teatrales llega el 23 y 24 de octubre con El invencible verano de Liliana, adaptación escénica de la obra de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. La actriz Cecilia Suárez protagoniza esta propuesta, adaptada por Amaranta Osorio y dirigida por Juan Carlos Fischer.
El apartado de artes escénicas concluye el 21 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna, con el estreno de la ópera Él. De las tinieblas a la luz, una coproducción de la Fundación CajaCanarias, el Festival LittleOpera de Zamora y el Teatro Solís de Montevideo. La obra parte de la novela autobiográfica Él, de la escritora canaria Mercedes Pinto. La música de Laura Vega y el texto de la propia compositora articulan una creación que recupera la experiencia vital y literaria de Mercedes Pinto.
El cine documental tendrá una presencia destacada el 19 de noviembre con Aminetu, de Lucía Muñoz, una obra centrada en la trayectoria de la activista saharaui Aminetu Haidar, símbolo internacional de la defensa de los derechos humanos y de la lucha pacífica por la autodeterminación de su pueblo. Tras la proyección se celebrará un diálogo entre la propia Aminetu Haidar, el periodista Nicolás Castellano, el productor del documental, Sergio Rodrigo, y la directora de la película.
ANTONIA SAN JUAN
El 26 de noviembre hay una cita con el humor. Antonia San Juan presenta La ropa vieja de Cuca, un espectáculo que reúne algunos de los personajes más icónicos de su trayectoria, en un recorrido por diferentes etapas de una carrera construida entre el teatro, el cine y la televisión.
El Otoño Cultural CajaCanarias incorpora también una propuesta dirigida al público familiar. El 31 de octubre, Sé Tortuga invita a descubrir a los espectadores, de todas las edades a partir de los cuatro años, una fábula sobre la importancia de vivir sin prisas y disfrutar del camino.