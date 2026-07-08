‘Del cielo a la tesis’ aborda mañana el eclipse solar y la formación de las galaxias

El Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC), en La Laguna, alberga este jueves (17.00 horas) una nueva sesión del ciclo de charlas divulgativas Del cielo a la tesis, organizado en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En esta ocasión, el público podrá adentrarse en la formación y evolución de las galaxias y en el eclipse total de Sol que será visible desde España este domingo.
La sesión comenzará con la charla Cómo construir una galaxia, impartida por Eduardo Albuquerque Hartmann, estudiante de doctorado del IAC, quien explicará cómo se forman las poblaciones estelares y de qué manera su estudio permite reconstruir la historia de las galaxias.
Luego Maialen Orte García ofrecerá la ponencia Apagón del Sol: todo sobre el eclipse del 12 de agosto, en la que explicará qué es un eclipse total de Sol, por qué se produce y cómo podrá observarse de forma segura.