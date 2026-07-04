Día de las Letras y de las Escritoras 2027: Domingo López Torres y Lola Suárez

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias elevará al Consejo de Gobierno la propuesta de Domingo López Torres (1907-1937) como figura protagonista del Día de las Letras Canarias 2027 y de Lola Suárez (1956) para la conmemoración del Día de las Escritoras.
Sus nombres han sido seleccionados por una comisión de expertos formada por Víctor Álamo de la Rosa, Isabel García Bolta, Eduardo García Rojas, Humberto Hernández, Marcos Hormiga Santana, Alicia Llarena González, Beatriz Morales Fernández, José Antonio Ramos Arteaga y Katya Vázquez Schröder. Durante la reunión, auspiciada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, se analizaron y debatieron las diferentes propuestas enviadas por instituciones culturales y científicas durante los últimos meses.
Tras el encuentro, la consejera Migdalia Machín puso en valor el trabajo del comité evaluador, destacando que “la designación de Domingo López Torres y Lola Suárez responde al criterio de una comisión de expertos, una forma de proceder impulsada durante esta legislatura para que estos reconocimientos descansen en el conocimiento, el estudio y una valoración rigurosa de las trayectorias literarias”. “El Día de las Letras Canarias y el Día de las Escritoras refuerzan el prestigio de unos homenajes que distinguen a quienes han contribuido de manera decisiva al patrimonio cultural de las Islas”, agregó.
NUEVOS CAMINOS DESDE LA VANGUARDIA
Sobre las figuras elegidas, Machín subrayó que “Domingo López Torres abrió nuevos caminos para la poesía canaria desde la vanguardia y el surrealismo; mientras que Lola Suárez ha dedicado buena parte de su trayectoria a la literatura infantil y juvenil, acercando la lectura a generaciones de jóvenes desde una obra de gran calidad”.
El viceconsejero regional Horacio Umpiérrez detalló que ambas efemérides tienen como objetivo “la reivindicación del papel de las escritoras dentro de la literatura canaria y la necesidad de promover y difundir a autores que han sido básicos en ciertos movimientos”. Además, evaluó de forma positiva la elección del poeta tinerfeño, destacando que, “a lo largo de los más de 500 años de literatura canaria, se trata de un acierto haber apostado por un autor como Domingo López Torres”.