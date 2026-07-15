Dorada celebra el espíritu del verano y vuelve a lanzar su tributo a los pueblos que lo hacen inolvidable

La primera edición de la iniciativa puso de manifiesto la fuerza de ese sentimiento colectivo: se emitieron más de 71.000 votos durante la competición y se compartieron más de 4.000 comentarios en redes sociales, coronando finalmente a Garachico como el Pueblo Favorito del Verano de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La respuesta convirtió la campaña en un símbolo de orgullo local y en una celebración compartida de la forma de vida canaria.
Este verano, Dorada recupera esa energía para volver a poner en valor los pueblos que construyen el paisaje emocional de las islas. La marca quiere celebrar no solo sus tradiciones y paisajes, sino también los momentos cotidianos que los hacen especiales: conversaciones sin prisa, encuentros en la plaza del pueblo, noches festivas que marcan la temporada y los lugares donde la comunidad se reúne de forma natural. Entre ellos se encuentran los quioscos Dorada, que regresan como puntos de encuentro espontáneos donde surgen risas, historias y pequeños placeres, una parte natural del verano en las islas.
La edición de este año cuenta con los 16 municipios que recibieron más votos el año pasado: La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Güímar, Los Realejos, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, El Médano, El Sauzal, Costa Adeje, Icod de los Vinos, La Matanza, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera, La Frontera y Valverde. En conjunto, representan la diversidad, el carácter y la riqueza cultural de la provincia.
El pueblo ganador será elegido a través del perfil de Instagram de Dorada (@cervezadorada), donde la comunidad podrá mostrar su apoyo durante todo el verano. La iniciativa concluirá a finales de agosto con el anuncio del Pueblo Dorada del Verano 2026.
“La vida de pueblo es el escenario de muchos de los momentos que recordamos para siempre. Con esta iniciativa queremos celebrar nuestra forma única de vivir el verano y dar a las personas la oportunidad de expresar el orgullo que sienten por el lugar al que llaman hogar”, afirma el consejero delegado de Cervecera de Canarias, Roberto Martínez de Bustos.
Tras el éxito de la primera edición, Dorada aspira a consolidar este homenaje como una tradición anual del verano canario, reforzando el vínculo emocional entre la marca, los pueblos y las personas que les dan vida.
Sobre Compañía Cervecera de Canarias
Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de cerca de unos 14.000 puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.
Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois y Corona; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.